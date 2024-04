Navijači Evertona su vjerovatno već frustrirani jer im je Premijer liga opet oduzela bodove.

Izvor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Premijer liga kao da se šali sa Evertonom čitave sezone. Prvo su im sredinom novembra oduzeli 10 bodova, pa su im "vratili" četiri nakon njihove žalbe, a ovog ponedeljka stigla je nova loša vijest. Evertonu su oduzeta još dva boda, pa će matematika reći da su "karamele" trenutno u minusu od osam bodova.

S obzirom na to da su za vikend došli do pobjede nad Barnlijem, iz nje su zapravo "profitirali" tek jedan bod jer na novoj tabeli Premijer lige imaju ukupno 27. To je samo dva boda više od Lutona, prvog ispod crte za ispadanje u Čempionšip, a imaju i meč manje. Naravno, navijači se više ne plaše preostalih utakmica u sezoni, nego nekih novih kazni koje bi Premijer liga mogla da im propiše i to nije isključeno da će se desiti.

Everton je inače kažnjen zbog kršenja finansijskog fer-pleja, a zbog iste stvari osuđen je i Notingem forest. Njima su oduzeta "samo" četiri boda i nalaze se na 17. mjestu Premijer lige, dakle prvom iznad crte, ali su izjednačeni sa već pomenutim Lutonom. Dakle, čeka nas zanimljiva borba za opstanak...

Interesantno je i da su neki drugi klubovi pod istragom Fudbalskog saveza Engleske, ali teško je očekivati da će bogatije od Evertona i Notingem foresta kazniti. Štaviše, već se razmatra da se "ukida" bodovno kažnjavanje u budućnosti.