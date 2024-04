Kako stvari stoje Đoana Sanz vratila se Daniju Alvešu posle izlaska iz zatvora....

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dani Alveš (40) osuđen je na četiri i po godine zatvora zbog silovanja, izašao je na slobodu posle samo 14 mjeseci pošto je plaćena kaucija od milion eura. Navodno je odmah posle toga napravio žurku i na njoj se pojavila njegova bivša supruga Đoana Sanz (31).

Španski mediji prenijeli su da je ona došla u jednu vilu u Barseloni, pa je posle toga na društvenim mrežama objavila fotografiju koju su mnogi shvatili kao znak da se vratila brazilskom fudbaleru. Postavila je sliku njihovih ruku stegnutih zajedno. Odmah se pojavilo više verzija, pojedinci tvrde da je sve to samo marketinški trik za predstojeće intervjue i ono što slijedi.

Alvešu je kauciju uplatila jedna brazilska medijska kuća u razmjenu za intervju i ekskluzivne priče, pa pojedinci smatraju da je sve ovo napravljeno u sklopu promocije toga. Međutim, postoje i verzije koje kažu da mu je ona oprostila i da je odlučila da mu se vrati. Zvanične potvrde još uvijek nema, ali se ništa ne isključuje... Njena objava je svakako izazvala lavinu komentara, uglavnom negativnih.

Đoana se razvela od Danija još tokom suđenja i tada se oglasila u emotivnom pismu. "Od kada sam bila mala, pisala sam svoja osećanja, da bih se tako izrazila. Pretpostavljam da sam i dalje samo to, dijete. Koji god da je razlog, u redu sam sa tim. Voljela bih da su ovi redovi ispisani ljubavlju i radošću, ali to nije slučaj. Bili su ovo užasni mjeseci, ako ne i najteži u mom životu, jer sam doživjela toliko oluja, koje su veoma mračne i bolne. Osjećaj napuštanja i usamljenosti kuca na moja vrata ponovo. Hiljadu 'zašto' još traži odgovore. Odabrala sam za životnog saputnika osobu koja je u mojim očima bila perfektna. Uvijek je bio tu kada mi je najviše bio potreban. U svemu me je podržavao, uvijek mi pomagao da sazrim, uvijek je bio pun saosjećanja, pružao mi je pažnju... Tako mi je teško da prihvatim da je ta osoba mogla da me slomi na hiljadu djelova. Mislim da će mi biti potrebne godine da zaboravim način na koji me je gledao, kao da sam najnevjerovatnija stvar na svijetu", napisala je ona tada.

Izvor: Printscreen/Instagram/joanasanz

Uz to je dodala i da je "nevjerovatna žena, nezavisna, pametna, brižna, zabavna, odana i da je i dalje na njegovoj strani bez obzira na bol i da ga voli i da će ga uvijek voljeti, ali da puštuje sebe i vrednuje sebe više od toga". Španska manekenka se posle toga nije oglašavala, sve do objave spomenute fotografije koja je podigla buru.

Pogledajte i kako ona izgleda: