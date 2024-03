Fudbaler je ljut na menadžera Mančester sitija, iako je sezonama igrao pod njegovim vođstvom.

Izvor: MN Press

As Barselone i portugalske reprezentacije, Žoao Kanselo (29), javno je odgovorio Pepu Gvardioli na izjavu da je otišao iz kluba jer nije bio srećan zato što nije igrao dok su na terenu bili Riko Luis i Nejtan Ake. On je kazao da je menadžer Sitija izrekao laž, ističući da je uvijek bio privržen timu. Čak i onda kada je njegova porodica patila.

"Izrečene su laži! Nikad nisam bio loš saigrač bilo kome od njih, možete to da pitate i Ejka i Rika. Nemam nikakav kompleks više ili niže vrijednosti prema njima, ali to je mišljenje menadžera", rekao je on u intervjuu za "Abolu".

"Mislim da je Mančester siti bio malo nezahvalan prema meni kada je to rečeno, jer sam bio veoma važan igrač tokom godina u Sitiju. Nikad nisam iznevjerio i pokazao da nisam privržen klubu, navijačima i uvijek sam dao sve od sebe. Pamtim period kada sam bio napadnut i opljačkan, a sljedećeg dana sam igrao na stadionu 'Emirejts' protiv Arsenala. Te stvari se ne zaboravljaju, ostavio sam ženu i ćerku same kod kuće, prestravljene."

Izvor: Profimedia

"Ljudi će ovo pamtiti samo zato što gospodin Gvardiola ima veću moć od mene kada nešto izgovori, dok ja biram da zadržim stvari za sebe. Više volim da znam da govorim istinu. Osjećam se ispunjeno zbog onoga što sam uradio. Transparentna sam osoba, nikad ne lažem. Život ide dalje i želim svima dobro, jer dok sam bio u Sitiju, uživao sam igrajući fudbal za taj tim. Ostaju i sada favoriti da osvoje Ligu šampiona".

Kanselo je prošle sezone bio član Bajerna kada je Siti osvojio "tripletu", ukrašenu titulom prvaka Evrope. Nije slavio javno taj uspjeh, niti se pojavio u Fudbalskom savezu Portugala kada su prijem dobili njegovi zemljaci, igrači Sitija Ruben Dijas i Bernardo Silva.

"Da, neću da budem licemjer. To nisu trofeji koji mi znače, jer ih već imam kod kuće. Moja ćerka, moja supruga, moj otac, moj brat... To što su oni dobro i što se sve privatno odbija kako sam želio... To su najveća ostvarenja. Trofeji na sportskom nivou dolaze na ovom nivou kao rezultat napornog rada, uloženog svakodnevno tokom sezone", rekao je on.

Da li su Bernardo Silva i Ruben Dijas pokušali da ga ubijede da postupi suprotno?

"Ne, jer su već znali da kada odlučim nešto, onda do kraja ostajem odan tome."