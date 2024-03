Prvi meč sa novim selektorom Reprezentacija Crne Gore će odigrati sjutra protiv Bjelorusije u Antaliji, od 18 sati.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Kapiten nije krio da mu je zadovoljstvo što se vratio i što će sarađivati sa Robertom Prosinečkim.

“Prošlo je četiri-pet mjeseci od posljednjeg okupljanja. Uvijek je lijepo igrati za reprezentaciju. Krećemo sa novim selektorom, nema potrebe da ga predstavljamo, čast nam je što je tu. Sviđa mi se što selektor želi da igramo. To je veliki plus. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti dobre rezultate i uživati. Najbitnije je da znamo šta želimo na terenu, to je ključ. Trebaće vremena da se uigramo, ali kada imamo bazu, sve je lakše.”, rekao je.

Poštuje Bjelorusiju, ali ima očekivanja.

“Uvijek poštujem svakog rivala, ali volim da zavisim od sebe. Mislim da ako sam ja pravi, onda nema problema.”

Imao je poruku i za naše navijače.

“Od navijača tražim podršku od početka do kraja. Kod nas, kad se krene dobro, svi navijaju, ali poslije dva kiksa, stadion je poluprazan. Volio bih da u jednom ciklusu od početka do kraja stadion bude pun. Igramo pet puta godišnje, toliko puta zaslužujemo da bude pun, nije to previše mečeva”, zaključio je Stevan Jovetić.