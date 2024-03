“Sokoli” će u Antaliji igrati sa Bjelorusijom (četvrtak od 14 sati), dok je u ponedjeljak rival Sjeverna Makedonija u istom terminu.

Pred crnogorskim fudbalerima su dvije prijateljske utakmice koje će označiti i početak ere novog selektora Roberta Prosinečkog.

“To su rivali po mjeri. Makedonci su bili na velikom takmičenju, Bjelorusi su uvijek nezgodni. Želimo da rotiramo i da se upoznamo. Rezultat je uvijek važan, ali ne i najbitniji, pogotovo u ovom periodu upoznavanja. Imamo novu viziju, želimo da se upoznamo i da budemo zajedno. Da vidimo na koga možemo da računamo”, rekao je Prosinečki i dodao:

“Svi igraju standardno što nam je jako bitno. Pogotovo ti igrači koji su godinama najbitniji. Povrijedio nam se Radulović, i Osmajić takođe, ali mi te igrače pratimo i znamo i ije smak svijeta. Najvažnije za nas je ono u septembru, da se uigramo i da igrači vide kako ja razmišljam”, istakao je Prosinečki, piše Cdm.

Stefan Savić i Stevan Jovetić su lideri, svjestan je toga i Prosinečki.

“Suvišno je pričati o Saviću. Pokazao je kroz cijelu karijeru da se radi o izvanrednom profesionalcu, a o tome kakav je igrač ne treba pričati. Sigurno da nam je bitan ili najbitniji. Jovetić je zdrav i to je najvažnije. On je jedan od ključnih igrača. Igra koliko igra i to je dovoljno, biće svježiji za reprezentaciju. Daje uvijek maksimum i za klub i za reprezentaciju. Pozitivan je, obožava reprezentaciju i to je velika stvar”.

U Antaliji će biti i igrača iz domaće lige.

“Gledao sam i odlučio da će dva igrača biti sa nama nakon ovih povreda. Jedno ime sam odlučio ranije i to nismo saopštili zbog potencijalnih povreda. Ići će Miloš Brnović sa nama u Tursku, a danas ćemo odlučiti ko će dalje ići”.

Crna Gora će ubuduće igrati sa četvoricom igrača u posljednjoj liniji.

“Kroz utakmice koje sam gledao, falilo je malo. To je u datom trenutku što nismo mogli zadržati loptu, ritam… U najvažnijim utakmicama smo počeli da se branimo i onda smo gubili kontrolu lopte. Moramo nešto da probamo i prema naprijed. Taj dio ćemo promijeniti, sistem igre će se promijeniti. Neću igrati sa tri štopera, igraćemo sa četiri defanzivca”, zaključio je Prosinečki, piše Cdm.