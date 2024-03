Mile je postao još uspješniji golman nego njegov otac, ali ipak neće igrati za reprezentaciju Srbije. Odabrao je Belgiju i odbio Piksija.

Izvor: MN Press

Povremeni reprezentativac Mile Svilar (24) odbio je da igra za Srbiju u mečevima protiv Rusije (21. marta) i Kipra (25. marta) i preko svog kluba, Rome, poručio da više neće dolaziti. Njegov izbor je Belgija, u kojoj je rođen i za čije je mlade kategorije igrao, bez obzira na srpsko porijeklo, to što mu je otac Srbin i bivši reprezentativac SFR Jugoslavije...

Nakon što je eksplodirao pred golom Rome u Evropi, Svilar je procijenio da mu je ipak mjesto u zemlji u kojoj se rodio, za čiji "A" tim i dalje ima pravo nastupa, jer je za Srbiju igrao samo u nezvaničnoj utakmici protiv Katara. Sjedio je potom na klupi u kvalifikacijama za Katar, bio je sa ekipom u Portugalu, u noći istorijske pobjede i plasmana na Mundijal, ali više nije igrao, jer je selektor Stojković birao druge. Za to vrijeme Svilar je sjedio na klupi Benfike, pa Rome, a sada kada je dobio priliku, odabrao je da ipak igra za drugi nacionalni tim, a ne da se bori za mjesto u Srbiji.

Svilarov otac, Ratko Svilar, rekao je da mu sin ništa nije rekao o odluci, objasnio je da ga čeka kod kuće da mu kaže o čemu se radi, mada nije dovodio u sumnju šta je Mile prelomio. On ipak neće imati nasljednika u nacionalnom timu Srbije, nakon što je sam sedam godina bio član "plavih".

Ratko Svilar rođen je u Crvenki 1950. godine, u istoimenom klubu je i počeo karijeru, a potom je ostavio dubok trag u Vojvodini, za koju je igrao od 1973. do 1980. i u kojoj je postao reprezentativac. Branio je za SFR Jugoslaviju od 1976. do 1983, ukupno sakupio sedam mečeva, a bio je i član reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1982. godine. Godinu kasnije je posljednji put nastupio za "plave", u meču protiv Rumunije u Sarajevu i to je bio i njegov oproštaj od nacionalnog dresa. U tom periodu, Ratko Svilar bio je već igrač Antverpena, u kojem je i završio karijeru poslije čak 16 godina (1980-1996). Tu je zasnovao porodicu, tu se rodio i Mile i tu je Ratko postao trener, pa je vodio Antverpen u tri navrata - posljednji put 2009. godine.

Zanimljivo je da je na početku karijere bio blizu prelasku u Partizan. "Sad mogu da pričam... Poslije ispadanja Crvenke iz Prve savezne lige, Partizan me je tražio. Međutim, imao sam još ugovor sa Crvenkom. Nije htjela da me pusti, još su računali da se ponovo vratimo u Prvu ligu. Igrali smo u kvalifikacijama, ispali smo od Bora. Međutim, kad smo igrali te kvalifikacije, Vasović (direktor Partizana), došao je da me gleda u Crvenki, protiv Bora. A, baš tada svi smo loše igrali. Više bih volio da je došao u Bar", govorio je Svilar.

"Htio je Partizan ponovo mene i pozvan sam u mladu reprezentaciju u Tursku i Vasović je poslao ne znam koga da me gleda i razgovarao je sa mnom, rekao je da hoće da me uzme. Međutim, poslije je Crvenka tražila pedeset miliona obeštećenja i oni nisu mogli... Pješke bih došao iz Crvenke! To je bio jedini klub tog trenutka u koji bih ja otišao, možda i bez dinara! A tim prije što i otac, a i svi u porodici mojoj, navijaju za Partizan. I dan-danas!", govorio je Svilar u intervjuu sa novinarom Dragutinom Milanovićem, za TV Novosti 1975.