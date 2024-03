Igor Duljaj pričao je o Ksanderu Severini i košarkašima Partizana pred utakmicu sa Železničarom iz Pančeva.

Partizan se bori za šampionsku titulu sa Crvenom zvezdom, derbi je na programu sledeće nedelje, a prije tog duela dočekaće Železničar iz Pančeva u Humskoj (18.30). Uoči tog susreta Igor Duljaj pričao je o trci za titulu, ali i o drugim važnim stvarima.

Jedna od tema bio je Ksander Severina koji je zbog finansija i dugovanja naglo napustio Beograd i otišao u Holandiju. Posle dugih razgovora ubijedili su ga da se vrati i biće u timu za naredni meč. "To je jedna 'pukotina' koja se pojavila i brzo je sanirana. Ako se vratimo u prošlost, znate kako se završavalo. Tu je, sada smo radili do kasno u noć, brzo smo reagovali, bili smo ažurni kako bi se što prije vratio. Ekipa ga je prihvatila na najbolji mogući način i stavio bih tačku na to i biće u konkurenciji za sastav", rekao je Duljaj na konferenciji za medije.

Marko Jovanović, bivši fudbaler crno-bijelih, bio je baš u timu iz Pančeva i sada se vratio u Humsku. "On je bio tamo, dao nam je određene informacije, ali mi moramo da budemo fokusirani na naš tim, igru, da svaki igrač odradi ono što treniramo. Neće biti lako, moramo da se napnemo dobro, kao i protiv svakog. Uslovi za igru biće idealni, pozivam navijače da popune tribine. Znam da južna tribina neće biti tu, ali znam da će se vratiti jednog dana i njihova podrška je važna. Što nas više ima, biće lakše. Važno je da mi kao fudbalski klub Partizan ne tražimo pažnju, već samo poštovanje. Daćemo to svakom našem rivalu. Ovo mora da bude samo sportska priča i ništa više."

Spomenuo je na kraju Igor i košarkaše Partizana. Posle pobjede tima Željka Obradovića protiv Efesa je Nemanja Nikolić pozvao ekipu da dođe i da pruži podršku fudbalerima. "Sport spaja ljude. To je prirodno, ako imate člana porodice kao što je košarkaški klub. Naši igrači, među njima i ja, mnogo puta smo bodrili košarkaše, to je prirodno. Očekujem da će u jednom trenutku i oni biti na našem stadionu da nas podrže. Znamo da imaju dosta obaveza i da maltene svaki drugi dan imaju mečeve i putuju. Biće nam drago da vidimo nekoga od njih, to je crno-bijela familija. Moramo da budemo zajedno, samo zajedno možemo da budemo jači", zaključio je Duljaj.