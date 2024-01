Konferencija Željka Obradovića nakon poraza od Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/KK Crvena zvezda Meridianbet/printscreen

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan (88:86) u derbiju ABA lige. Meč u Beogradskoj areni bio je spektakularan - crno-bijeli su se vratili sa "minus 21" i na kraju imali šut za pobjedu. Aleksa Avramović tada nije pogodio, a Jago Dos Santos prethodno jeste i donio je Zvezdi pobjedu. O svemu tome, slabijem prvom i boljem drugom dijelu meča na konferenciji posle poraza govorio je Željko Obradović.

"Očigledno je da smo odigrali dva razlilčita poluvremena, počeli utakmicu na loš način, Zvezda je otvorila utakmicu sa tri vezana šuta za tri poena, nismo pokušali da igramo odbranu".

"Reakcija u drugom poluvremenu je bila fantastična, ponosan sam na njih, došli smo u situaciju i da dobijemo, taj šut Alekse Avramovića, promašaj Nanelija, veoma dobro poluvrijeme, čestitam igračima na tome kao što ću i čestitati igračima Zvezde na pobjedi, koja je bila kakva je bila, zanimljiva utakmica, dominirali su u prvom, mi u drugom dijelu. Ima i još nekih stvari sa utakmice koje ne bih da komentarišem, pogledaćemo video, analizirati, pa ćemo videti šta će biti dalje", rekao je on.

Na pitanje zašto je Zek Ledej bio nervozan, Obradović je rekao: "Sudije su te koje odlučuju, svirale su mu dvije theničke, to je automatsko isključenje, bio je motivisan i dao je početni elan i zanos, to je sigurno. Da li je bio nervozan ili ne, ne znam, treba pogledati snimke, učestvovali su i drugi igrači, mislim da nije korektno targetirati jednog igrača. Svaki igrač treba da bude miran i da doprinosi mirnoj atmosferi, bilo je i mirnih i onih koji nisu bili, na kraju vidjeli ste pozdrave između aktera, to među nama nije bio problem nikad. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu"