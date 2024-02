Mariju Basleru je dosta Džošue Kimiha i to je još jednom javno rekao.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Kriza u Bajernu ne jenjava! Odstupio je Tomas Tuhel koji će na kraju sezone otići iz kluba iako je imao ugovor i za sledeću takmičarsku godinu, a sada se javio Mario Basler. Nekadašnji reprezentativac Nemačke koji je tri sezone bio standardno desno krilo u Bajernu sada je javno kritikovao Džošuu Kimiha.

Basler je nazvao Kimiha "spavačem" i istakao da mu je teško da gleda Bajern kada je on na terenu. Optužio ga je za nezalaganje, a ovo nije prvi put da Basler kritikuje Kimiha.

"Kada pogledam nerešenih 1:1 n semaforu i vidim ga kako se nonšalantno ponaša u dvoboju na sredini terena, onda moram reći da kao gledalac kod kuće poludim. Očekujem više, ali to je, naravno, tipičan Džošua Kimih. Uvek me uznemiravaju kad napadam Kimiha, ali on je tokom vikenda ponovo pokazao da nije onaj Kimih kakav je bio pre četiri ili pet godina", rekao je Basler u svom podkastu.

Navodno je upravo Kimih jedan od igrača koji su zajedno sa Tomasom Milerom i Leonom Goreckom digli "bunu" protiv Tomasa Tuhela, ali Basler smatra da je upravo univerzalac koji pokriva nekoliko pozicija u vezi i u odbrani taj koji treba da ide.

"Najbolje je da ode, trebalo bi brzo da ga prodaju na leto, kako bi se zaradilo nešto novca. U suprotnom ćete morati da mu platiti novac da on kad-tad ode", zaključio je 55-godišnji Basler.

Bajern se muči ove sezone, sada zaostaju osam bodova za Bajer Leverkuzenom u Bundesligi, a u prvom meču osmine finala Lige šampiona poraženi su od Lacija 1:0 u Rimu.