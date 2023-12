Tomas Miler imao je raspravu sa novinarom posle ubedljivog poraza Bajerna.

Bajern je doživeo debakl u Bundesligi i izgubio od Ajntrahta u Frankfurtu sa čak 5:1. Nije im pomogao ni jedan od najboljih napadača na svetu Hari Kejn koji je sa saigračima gledao rapsodiju domaćeg tima. Posle svega toga Tomas Miler imao je i raspravu sa novinarom.

Jedan od najiskusnijih članova tima otišao je pred kamere da odgovara na pitanja posle "gaženja" njegovog tima. Novinar je očekivao da će pred njim da se nađe neko drugi. "Niste imali nikakve veze ni sa jednim od pet primljenih golova, ali ste vi igrač koji staje pred novinare, to ume da bude iritirajuće, zar ne?", izgovorio je novinar.

Tomas je imao spreman odgovor. "Ne, ne uopšte. To je deo mog posla. Vi radite ovaj posao pet, 10 ili 15 godina i postavljate pitanja bez obzira na rezultat. I vi i ja volimo svoj posao i to je deo svega, naravno da ne volimo da gubimo."

Na to je novinar odgovorio da je "to deo posla i saigrača, da odgovaraju na pitanja u teškim momentima." I na to je Nemac imao šta da odgovori. "Rade i oni to dovoljno često, ali ako imate čoveka koji je siguran izvođač penala, onda njega šaljete da izvede penal. Kada su intervjui u pitanju Manuel Nojer i ja smo najiskusniji i zato se pojavljujemo. Ne bi bilo pametno da pošaljemo momka od 19 godina i da se možda 'okliznu' na tom klizavom terenu", slikovito je opisao Miler.







