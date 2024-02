"To je apsurd života i vremena u kojem živimo", govorio je nekadašnji napadač dok su gledaoci u šoku slušali.

Izvor: RTS/Screenshot

Nekadašnji srpski fudbaler Rade Bogdanović svojevremeno je skandalozno u programu uživo Radio-televizije Srbije govorio o napadaču Barselone, Usmanu Dembeleu. Francuski fudbaler imao je velikih problema na startu svoje epizode u Španiji, a Bogdanović je govorio da su razlog za to filmovi za odrasle i igranje igrica do kasno.

"Za apsurd života i vremena u kojem mi živimo. Čovjek je plaćen sa bonusima 150 miliona eura. Dakle, toliko treba kliničkom centru Srbije da se totalno renovira, da bi se sedam miliona stanovnika Srbije kvalitetno liječilo. Dalje, 35 odsto vrijednosti Komeracijalne banke iznosio je njegov transfer"

"FK Barselona angažovao mu je nutricionistu, da mu objasni da ne treba da se hrani u restoranima brze hrane. Onda su mu angažovali psihijatra, da mu objasni da profesionalni fudbaler ne treba da noću gleda porniće i da organizuje sa rođacima video-igre na profesionalnom nivou. Zamislite, čovijek sa pet-šest miliona eura neto plate i sa tolikim transferom je to dozvolio sebi. Jeste on mlad, ali to je prosto vrijeme u kojem živimo"

Prošlo je nekoliko godina od toga, Dembele je nastupio sa Francuskom na Mundijalu u Kataru i tamo doživio poraz, a Bogdanović ga je opet kritikovao. Rekao je i da ga je "klub oženio". "Malo sam ga i prozivao, taman kad su ga oženili, ja sam očekivao da napravi nešto, a opet je zabrljao. Oženio se prije šest-sedam mjeseci, dobro igra, jako dobar na krilu, lijeva-desna noga. Mislim da ga je klub oženio. Odigrao je prvenstvo, očekivao sam dosta od njega, a trener ga je izveo u 42. minutu, ali realno drugi gol Argentine je fenomenalan, to odavno nismo vidjeli. Zašto je Argentina pobijedila? Jer su četvorica igrača odigrala iz jednog ili dva dodira, proigravanje, Mesijev gol...", rekao je Bogdanović u studiju RTS-a.

Dembele je u međuvremenu otišao iz Barselone, u kojoj je na 185 utakmica dao 40 golova i nikad nije opravdao obeštećenje od 135 miliona eura, koliko su Katalonci izdvojili da ga dovedu. Ove sezone u dresu Pari Sen Žermena Dembele je dao gol na 27 utakmica, uz 10 asistencija.