Bivši fudbaler i reprezentativac govorio o ponašanju bogatih sportista.

Izvor: TV Prva/screenshot

Bivši srpski fudbaler Rade Bogdanović, sada poznati TV komentator, komentarisao je sukob Nikole Petkovića i Nemanje Bjelice i napad fudbalera na košarkaša u jednoj dječijoj igraonici. "Moram da vam kažem da su i ti sportisti živa bića, koji se svakog dana susreću sa određenim životnim problemima. Ako aludiramo na to da su sportisti milioneri i bogataši, svi znamo da nije sreća para puna vreća. Srijeću se sa hiljadu problema, nekad popusti koncentracija, ali je svjetski trend da su se, da ne kažem 'osilili', ali da nisu primjer za mlade. Neću da kažem svi, ali ima ih. To je primitivno ponašanje", kazao je on gostujući na TV Prva.

On je rekao da poznaje i bogataše koji su u sportu zaradili veliki novac, ali su ostali skromni. "Znam čovjeka koji je osvojio Lige šampiona, paruštine napravio, ima ženu, djecu, vozi se tramvajem u autobusom", rekao je on.

Govorio je i o svojoj porodici i ćerkama "Nisu se bavile sportom, odnosno jesu rekreativno, igrale su tenis sa drugaricama. Nisam insistirao. Nije sport lagan, bar ja tako mislim, a pogotovo nije za žene. Da bi bio vrhunski sportista potrebno je mnogo znoja, rada, odricanja, izgubite mladost, detinjstvo... Kad me pitate od 1982. do 1988. šta sam radio, samo sam trčao za loptom i išao u školu. Nije bilo provoda. Moje ćerke su bile autonomne, sve su odlučivale, šta će da studiraju, u koju će školu, zanimanje, nisam se miješao. Mislim da kada date djetetu slobodu i autonomiju odlučivanja, a pritom procijeniš da je kvalitetno, savjesno i disciplinovano, to je za mene veliki uspjeh"

"Porodicu stavljam u prvi plan, jer mislim da je smisao mog i svačijeg života potomstvo, brak, porodica. Mi možemo na Maldive, ali šta mi to vrijedi ako nemam pred očima svoju djecu za trpezom, za stolom, u odnosima. Inače ljude procjenjujem prema porodici. O fudbalerima i sportu kad pričam, gledam kakav je ko. Kad on izda ženu i porodicu, izdaće svakoga, normalno da mu u startu ne vjerujem".

Bogdanović ističe da je sa suprugom decenijama. "Zaljubljen sam od 4. januara 1989. godine do danas. Ti kojima se to kasnije dobro nagrabuse".

Da li ga pitaju u porodici: Šta će ti to, vodi računa šta pričaš? "Sigurno da, ona je dosta racionalnija, ali to je protiv moje prirode... Vrijede njeni stavovi, nije joj bilo lako, ali generalno se ne miješa. Tokom Svjetskog prvenstva se dva puta umiješala, bili su joj čudni neki stavovi, s obzirom na moje kućne stavove o nekim ljudima koji su jako pozitivni, ali ja to shvatam kao posao, bez lične koristi, stava... Ako mi neko 'upadne', šta ću, javne ste ličnosti"

"I mene znaju lijepo da zaustave kad šetam. Nekad tu ima i malo žustrine u mišljenju drugih ljudi, ali ja to prihvatam, jer prihvatam svačije mišljenje i morate tako da biste bitisali i živjeli. U čemu je problem da ne saslušam nečiji stav koji se kosi sa mojim. Šta sad?"