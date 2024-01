Partizan ostaje bez talentovanog štopera Mihajla Ilića.

Partizan je danas počeo pripreme za proljećni dio sezone i sportski direktor Ivica Kralj je najavio da Mateus Saldanja ne odlazi, ali vrlo brzo se saznalo ko ide umjesto njega da "popuni rupu u budžetu". To će biti mladi štoper Mihajlo Ilić (20) koji ujedno ima i najveću vrijednost od svih igrača crno-bijelih, prenosi "Mozzart Sport".

Ilić je na korak od transfera u italijansku Bolonju pošto su završni pregovori u toku. Za sada nema informacija koliko bi Partizan mogao da zaradi od svog talenta, a prema procjeni portala "Transfermarkt" vrijedi tri miliona evra. Bolonja je inače bila spremna da izdvoji 2,5 miliona za štopera ove zime, koliko su nudili za Amijana iz Specije, dok je bilo još nekoliko opcija, između ostalih i Svetozar Marković iz Partizana. Ipak, u Italiju će njegov kolega Ilić.

Mladi štoper iz Jagodine je šansu inače dobio tokom prošle sezone, praktično kao "iznuđeno rešenje" zbog nedostatka štopera, dok je ove godine bio prilično standardan jer ima i status "bonus" fudbalera u domaćem prvenstvu. Ipak, minutaža nije slučajnost, pošto je u 22 nastupa ove sezone ostavio više nego dobar utisak.

Postigao je i gol za pobjedu protiv Čukaričkog, u stilu Van Bastena, kada je privukao i pažnju selektora Dragana Stojkovića. Zato je bio ekspresno pozvan u "orlove", ali je potom prosleđen U21 reprezentaciji.

"Što se tiče Mihajla Ilića, on je budućnost našeg fudbala. Biće veliki igrač. To je moje skromno mišljenje. Ilić je član naše mlade reprezentacije i raduje me što ima kontinuitet igranja u reprezentativnom dresu. Njegove igre su bile na nivou i dobio je poziv zasluženo. To je nagrada za ono što je odigrao do sada. Imao je dosta oscilacija, pogotovo kada je Partizan igrao evropske utakmice, to i sami znate i vidjeli ste, ali je normalno kada neko ima 19 godina", rekao je Dragan Stojković.