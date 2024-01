Gajas Zahid je u intervjuu za MONDO pričao o Partizanu, tituli, borbi sa Crvenom zvezdom, pakistanskom poreklu...

Kada igrač zna da igra, kada sve saigrače na terenu čini boljim i pomaže timu da pobeđuje, onda nije važno ni kada je došao, ni koliko dugo pre toga nije igrao fudbal. Gajas Zahid je ove jeseni u Partizanu pokazao da je sve to zapravo prosto - ko zna da igra, stane na teren i to odmah dokazuje. Došao je krajem avgusta u Partizan i brzo se uklopio u tim.

Nije mu bilo potrebno previše vremena da se privikne na sve. Kako na klub, saigrače, trenera Igora Duljaja, taktičke zahteve, tako i na novo okruženje. "Dobro je, mnogo je dobro. Uživam, igramo dobro, pobeđujemo, Beograd je lep grad za život, sve je lepo", počeo je Zahid praznični intervju za MONDO, uoči 171. večitog derbija i pobede protiv Crvene zvezde.

Dobro se informisao o svemu pre dolaska u Humsku. "Zvao sam mnoge ljude. Nisam znao previše o Beogradu. O rivalstvu Partizana i Zvezde svi znaju. Raspitivao sam se o Beogradu. Igrao sam sa nekim srpskim igračima, svi su rekli lepe stvari. Sve je istina, tako da me nisu slagali. Igrao sam sa Urošem Radakovićem u Ankari, sa njim sam pričao, sa agentom Draženom koji je glavni razlog dolaska. Dražen me je zvao svaki dan, ubeđivao me, pričao mi o Beogradu. Razgovarao sam sa Pavlovićem, svi su lepe stvari rekli."

POBEDNIČKI KARAKTER I GOLOVI U ZAVRŠNICAMA

Donosi Zahid ekstra kvalitet Partizanu i to se vidi i okom laika. Uostalom, da nije takav igrač, ne bi Pep Gvardiola slao skaute da ga prate 2017. godine. Dosta vremena prošlo je od tada, a Gajas tvrdi da još uvek nije na 100 odsto svojih mogućnosti. "Ne osećam se tako. Došao sam nakon što nisam igrao fudbal nekoliko meseci i odmah sam bio na terenu. Osećam se sve bolje iz dana u dan, dajem sve od sebe da pomognem timu, da pobeđujemo."

Partizan je u nekoliko utakmica preokrenuo rezultat i trijumfovao, davao golove u poslednjim minutima, čak i trenucima. Pokazao je tim Igora Duljaja čvrst, šampionski karakter. "Mnogo je to značajno za samopouzdanje, kako i za moje, tako i za timsko. Neće svaka utakmica biti 3:0. Imali smo dosta mečeva u kojima nismo primali golove. Svaka utakmica je teška, moraš da odradiš posao. Bilo je nekoliko mečeva gde smo se vraćali iz zaostatka. Kada u tome uspeš, pokažeš drugačiji tip mentaliteta. Razumem i navijače u potpunosti, voleli bi da dobijamo bez drame. Bilo je nekoliko mečeva gde smo pokazali da možemo. Protiv Čukaričkog smo se vratili iz zaostatka, pa dali gol u poslednjim minutima. Meč sa TSC-om i poraz od 4:0, to moramo da zaboravimo. Protiv Vojvodine smo imali kontrolu, pa smo primili gol, uspeli smo posle toga da damo novi gol. Ima stvari koje moramo da unapredimo sigurno."

DULJAJ, STRAST I EMOCIJE

Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Zahid je pre dolaska u Beograd igrao za Velerengu, Ull, APOEL, Panatinaikos, Ankarguču, reprezentaciju Norveške. Sarađivao je sa mnogim trenerima, pa smo ga pitali i šta Duljaja razlikuje od prethodnih šefova njegovih timova. "Strast, mnogo je strastven i to pokazuje. Ne samo prema igračima, nego i pored terena dok vodi meč. Radi sve da Partizan igra dobro, pomaže nama igračima, da tu strast unese i u tim."

Svi su videli i snimak sa meča protiv Čukaričkog kada je Duljaj trčao po terenu i slavio pobedu. "Videli ste to i sami. Pokazuje to, ne krije, pokušava to da prebaci i na nas i da pomogne ekipi."

"PARTIZAN JE SA RAZLOGOM PRVI"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan čeka titulu od 2017. godine, Gajas veruje da bi ova sezona mogla da bude ta u kojoj će Parni valjak prekinuti "post" crno-belih. "Ne znam kako je bilo u prošlosti, ono što znam jeste da moramo da guramo, da verujemo i da idemo napred. Postoji razlog što smo na vrhu, potrebno je da verujemo da možemo da budemo najbolji na kraju i da se postaramo da to na kraju budemo baš mi."

Vodiće se bitka sa Crvenom zvezdom u drugom delu sezone, s obzirom na ispadanje crveno-belih iz Evrope fokus oba tima biće isključivo na domaćem šampionatu. "Biće teška trka u drugom delu, čak i da mi igramo u Evropi. Ne gledam to kao neki razlog ili faktor. U istoj smo situaciji i mi, jer ne igramo Evropu. Potrebno je da pokažemo da mi želimo više."

Uveren je da sa Partizanom može do Lige šampiona. "Naravno, mogu to da zamislim, definitivno to želim."

ĆEVAPI I SRPSKI JEZIK

Izvor: MONDO/U.Arsić

Malo smo "skrenuli" sa teme i sa dešavanja na terenu prešli i na životne stvari. Tako je Zahid pričao o Beogradu, srpskoj hrani, učenju srpskog... "Sviđa mi se Beograd mnogo, sve je dostupno. Ne moram da se stresiram, ljudi su baš ljubazni. Nisam previše Beograda video, ali ono što sam video mi se dopada. Srpski? Ne ide mi toliko dobro. Učim neke reči, težak je jezik, kao što je bilo u Grčkoj, Kipru, Turskoj, teški su to jezici. Kriv sam i ja što ne pokušavam da naučim. Znam neke reči, potrebno je to da unapredim."

Dok govori o srpskoj hrani, veoma "čisto" izgovara reč ćevapi. "Malo sam probao srpsku hranu, jedem uglavnom kod kuće. Bio sam u nekoliko restorana, u jednom sa italijanskom kuhinjom takođe. Žao im je što sam zaboravio ime tog restorana, bilo je odlčno. Kažu da su ćevapi baš dobri, u Turskoj se to kaže kebab čini mi se. Tip hrane je sličan, sve što sam probao, svidelo mi se."

PAKISTANSKO POREKLO I NORVEŠKA

Izvor: Profimedia

Zahid je rođen u Oslu (Norveška) 8. septembra 1994. godine. Njegovi roditelji su se tu doselili iz Pakistana. Nešto detaljnije pričao je baš o tome. "Odrastao sam i rođen sam u Norveškoj. U Pakistanu nisam bio od svoje 14. godine. Kod kuće imamo miks kulture Pakistana i Norveške. Nije bilo mnogo priče o igranju za pakistansku reprezentaciju, dugo nisu mogli ni da se takmiče zbog kazni. Volim obe zemlje i obe kulture. Volim Norvešku, Oslo, to je moj dom, tamo sam rođen."

Nakratko je zastao, pa rado nastavio da govori o svom poreklu. "Trebalo bi češće da posećujem Pakistan, da osećam tu povezanost ponovo. Moji roditelji su tamo svake godine nekoliko puta, provode dosta vremena tamo. Za mene je drugačije, jer sam fudbaler. Za sebe kažem da sam miks oba."

Za skandinavske narode važi priča da su hladniji, mada je fudbaler Partizana sušta suprotnost tome. I tokom razgovora bio je raspoložen, nasmejan... "Čuo sam to mnogo puta. Kada sam u Norveškoj, osećam da su ljudi ljubazni. Kad god odem negde čujem te priče da su Norvežani hladniji. Razumem to, jer nisu svi isti. Osećam da smo gostoprimljiv narod."

PRAZNICI, TITULA I LIGA ŠAMPIONA

Intervju Gajas Zahid za MONDO Izvor: YouTube/MONDO

Nema Zahid posebne rituale za praznike. "Ništa posebno ne radim, provodim vreme sa porodicom." Uputio je i prazničnu poruku. "Uživajte. Svima želim sve najbolje, budite srećni, potrebno je to svetu, da ljudi budu dobri jedna prema drugima."

Za kraj je otkrio i šta bi njega učinilo srećnim na kraju sezone. "To je lako. Titula i Liga šampiona, to bi bilo savršeno", zaključuje Zahid razgovor za MONDO sa smeškom.