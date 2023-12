Trener Crvene zvezde otkrio da će njegov gost u Beogradu biti dječak koji je preko mjesec i po dana bio u zarobljeništvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Crvene zvezde utakmicom protiv Mančester sitija u šestom kolu grupne faze Lige šampiona završavaju evropsku avanturu za ovu godinu. Nakon poraza u Bernu postalo je jasno da Zvezda ne može da stigne do evropskog proljeća, pa je za oproštaj od međunarodne scene ostao samo meč protiv aktuelnog šampiona Evrope - taj susret biće posebno važan Baraku Baharu!

Izraelski trener najavio je na konferenciji za medije da će u Beogradu imati specijalnog gosta, dječaka koji je gotovo dva mjeseca bio kidnapovan od strane Hamasa! Po Baharovim riječima, dječak Ejtan će u društvu majke i sestre gledati meč u Beogradu, dok je njegov otac i dalje u zarobljeništvu.

"Uzbuđeni smo zbog sjutrašnje utakmice jer igramo proitiv najboljeg tima na svijetu. Imam važnog gosta sjutra, jednog divnog momka koji je bio kidnapovan od strane Hamasa i bio je otet 52 dana. On se zove Ejtan Jahalomi. Dolazi na utakmicu sa sestrom i majkom, ali ne i sa ocem koji je i dalje kidnapovan. On je veliki navijač Mančester sitija, ali rekli smo da nećemo obraćati pažnju na to ko će pobijediti", rekao je Bahar.

Podsjećamo, trener Crvene zvezde u prethodnom periodu poslao je nekoliko snažnih poruka o ratu na Bliskom istoku. Nakon napada Hamasa na Izrael nije se oglašavao, kao ni tokom izraelskog odgovora u pojasu Gaze. Sačekao je konferenciju za medije u Lajpcigu, na kojoj je opširno govorio o sukobu, zatim na ruci nosio crnu traku, a oko vrata pločicu na kojoj je poruka da svi zarobljeni treba da budu pušteni. Pogledajte taj detalj:

Vidi opis BAHAR DOVODI U BEOGRAD KIDNAPOVANOG DJEČAKA! Hamas ga držao 52 dana - gledaće Zvezdu i Siti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

(MONDO/D. N.)

BONUS VIDEO: