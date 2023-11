Štoper Čukaričkog i bivši reprezentativac BiH podigao glas zbog dešavanja u bivšem klubu.

Izvor: MN Press

Iskusni defanzivac Ognjen Vranješ, ove sezone fudbaler Čukaričkog, nije oduševljen radom izraelskog trenera Baraka Bahara u Crvenoj zvezdi! Gostujući u jednom podkasti nekadašnji štoper Crvene zvezde ispričao je kako Izraelca čeka metla, zbog načina na koji radi u aktuelnom srpskom šampionu i učesniku grupne faze Lige šampiona ove sezone.

Vranješ je otkrio detalje koje je čuo tokom razgovora u "Psihokastu", gde mu je domaćin bio jedan od najpopularnijih MMA boraca regiona Vaso Bakočević. Tom prilikom je Ognjen ispričao kako Baharov pristup nije dobar i kako ne može da se postigne rezultat ukoliko je trener, odnosno menadžer, toliko distanciran od ekipe!

"Mislim da je upropastio ekipu ovaj trener, Izraelac. Ne može, brate, kažu ljudi da on ne vodi treninge, pomoćnici vode, a on sedi gore u kancelariji i gleda na kamerama trening. Nema odnos sa igračima, a čim nemaš taj odnos sa igračima, to ti je metla. Samo je pitanje koliko će da te trpe", rekao je Vranješ u razgovoru sa Vasom Bakočevićem i dodao: "Nema tu uspeha. Nema... Moraš da budeš 300 odsto u tome i samo tako može da se napravi uspeh."

Podsećamo, Ognjen Vranješ je svojevremeno nastupao za Crvenu zvezdu. Na početku profesionalne karijere iz banjalučkog Borca preselio se u Beograd. Dve godine je bio fudbaler Zvezde, ali je u tom periodu išao na pozajmice u Napredak iz Kruševca i Šerif iz Tiraspolja. Usledila je njegova internacionalna karijera tokom koje je igrao za Krasnodar, Spartak Vladikavkaz, Elazigspor, Gazijantep, Sporting Hihon, Tom iz Tomska, atinski AEK, Anderleht, ponovo Aek, Šarloa, još jednom AEK i Hatajspor pre nego što se vratio u Srbiju.

Dres Čukaričkog obukao je tokom leta 2023. godine, nakon što se nedeljama pričalo o dolasku u Partizanu. Navodno, crno-beli i Vranješ bili su veoma blizu dogovora, ali se navijačima tima iz Humske nije svideo taj potez sportskog sektora - pa je Ognjen završio u drugom crno-belom beogradskom timu. Poedini bivši fudbaleri Partizana poput Bojana Ostojića tada su podigli glas, na šta je Ognjen Vranješ reagovao, a u celu transfer sagu uključio se i generalni direktor kluba Miloš Vazura.