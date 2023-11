Kao da nije fudbal u pitanju!

Reprezentacija Francuske ostvarila je rekordnu pobjedu 14:0 protiv Gibraltara u kvalifikacijama za EURO 2024! Kilijan Mbape dao je tri gola, Olivije Žiru postigao je dva, kao i Kingsli Koman, dok su po jednom pogodili Usman Dembele, Markus Tiram, Voren Zair-Emeri, Žonatan Klos, Jusuf Fofana i Adrijan Rabio, dok su igrači Gibraltara jedan gol dali sami sebi.

Naravno, Francuzi su se odavno kvalifikovali na Evropsko prvenstvo sledeće godine i do kraja kvalifikacija odigraće još jedan revijalni meč protiv Grčke na stadionu Aja Sofija, u domu AEK-a u utorak. U kvalifikacionoj Grupi B plasman na EURO izborila je i drugoplasirana Holandija, koja će se u poslednjem kolu "ispisati" protiv Gibraltara, a Grčka će kao trećeplasirana otići u plej-of Lige nacija.

Nevjerovatno zvuči da je Kiljian Mbače ove subote uveče postigao svoj 300. gol u karijeri, računajući i klub i reprezentaciju, a da je to uspio prije svog 25. rođendana, koji je 20. decembra. Tako brzo do "300" nisu došli ni Leo Mesi, ni Kristijano Ronaldo, ni Nejmar... Takođe, ostaće zapisano i to da je francuska reprezentacija prvi put u svojoj istoriji dala više od 10 golova na jednoj utakmici.

