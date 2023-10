Da bi sebi povećali šanse za plasman na Evropsko prvenstvo, Irci moraju da izgube od Holanđana u novembru!

Približavaju se kraju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a jedna selekcija nalazi se u veoma neobičnoj situaciji. Tokom kvalifikacionog ciklusa Irska nije beležila dobre rezultata i trenutno se nalazi na pretposlednjem mestu grupe B, sa samo tri osvojena boda iz šest mečeva. Plasman na turnir nije ni blizu, a da bi sebi povećali šanse moraju da izgube od Holandije!

Grupa iz koje je Francuska već obezbedila plasman na Evropsko prvenstvo mogla bi da donese spektakularan rasplet jer Grčka i Holandija u međusobnom duelu odlučuju ko ima veće šanse da se domogne takmičenja, a Irci će na tom meču navijati za Holanđane. Zapravo, oni će za Holandiju navijati i 18. novembra u Amsterdamu, kada bude igrala protiv selekcije njihove države!

U čemu je caka? Kao što smo rekli, Irska nema šanse da se domogne Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine kroz kvalifikacije i kao jedina opcija im ostaje plej-of. Ukoliko bi Holandija obezbedila direktan plasman na Evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije, osvajanjem drugog mesta u grupi ispred Grčke, Irska bi imala šanse da postane jedan od timova koji igra doigravanje i tako dobija dodatnu šansu za odlazak na veliko takmičenje. Sa druge strane, ukoliko Grci budu drugi, a Holanđani treći, Irska će biti pogurana za jedno mesto naniže i neće moći da se nada mestu u plej-ofu.

Inače, Republika Irska ima dug niz neuspeha kada su u pitanju plasmani na velika takmičenja. Svetsko prvenstvo igrali su samo u tri navrata - 1990, 1994. i 2002. godine, a najbolji rezultat im je četvrtfinale i to kada su se prvi put pojavili. Takođe, i na Evropskom prvenstvu igrali su samo tri puta - davne 1988. godine bili su jedan od samo osam učesnika i zbog pobede nad Engleskom u grupnoj fazi završili su kao petoplasirani tim turnira. Dugo su čekali do narednog nastupa koji se dogodio tek 2012. godine kada su završili takmičenje u grupi uz tri poraza, dok su 2016. godine stigli u nokaut fazu i ispali od Francuske koja je kao domaćin stigla do finala.

