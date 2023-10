Neočekivane scene na stadionu "Rajko Mitić" gdje su igrači Crvene zvezde slušali kritike navijača sa sjeverne tribine.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je sinoć pobijedila Javor 3:2 (1:0) i je nastavila trku sa Partizanom, koji joj bježi četiri boda, međutim igra opet nije bila na zadovoljavajućem nivou. Ponovo je bilo mnogo grešaka na sredini i propusta u odbrani, tako da je Zvezda primila dva laka gola i morao je da je "čupa" mladi Jovan Mijatović u 79. minutu, što je ogromno upozorenje pred meč sa Lajpcigom u gostima već sledeće srijede u Ligi šampiona.

To su osjetili i navijači Crvene zvezde koji su prvi put ove sezone kritikovali svoje miljenike i to posle meča. Igrači su prišli severnoj tribini, kao što to čine posle svake utakmice na stadionu "Rajko Mitić", ali iako su pobijedili - nije bilo odmah aplauza. Umesto toga zaorilo se: "Najskuplji, a loše igrate". Pogledajte kako je to izgledalo:

Delije i igrači Crvene zvezde Izvor: YouTube/FCRedStarBelgrade

U više navrata ova pjesma se ponavljala, dok su igrači stajali pred navijačima i slušali ove riječi. Takođe, navijači su od svojih miljenika tražili da "ostave srce na terenu", što je jedna od glavnih kritikova tokom poslednja dva mjeseca kada tim nije ličio na ono što je prikazao pripremnom periodu kod Baraka Bahara. Posebno se to odnosi na domaće utakmice na kojima deluje da pojedini igrači nemaju motivaciju, tako da je Zvezda izgubila već dva meča - dok je i protiv Jang Bojsa u Ligi šampiona prokockala pobjedu.

DELIJE "POSTROJILE" IGRAČE: NAJSKUPLJI, A LOŠE IGRATE! Navijači kritikuju Baharov tim, moraju da se TRGNU!

Vidjećemo da li će ova poruka navijača "drmnuti" fudbalere Crvene zvezde i trenera Baraka Bahara pošto slede najvažnije utakmice u Ligi šampiona protiv Lajpciga u kojima ne sme da bude ni nalik onome što je pokazala protiv Javora, kada je amaterskim greškama "oživljavala" protivnika.