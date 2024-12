Terorista iz Njemačke je najavljivao pokolj na mrežama.

Taleb A. (50), psihijatar poreklom iz Saudijske Arabije koji je uletio kolima na božićni market u nemačkom gradu Magdeburgu, na neki način je najavljivao pokolj koji je načinio.

Najmanje pet osoba je poginulo među kojima i dijete, a na desetine ih je povrijeđeno. Taleb je na društvenim mrežama podržavao stranku Alternativa za Njemačku (AfD). Prije napada, Taleb A. je u stotinama postova na svom "X" nalogu tvrdio da je postojala zavjera njemačkih vlasti protiv saudijskih izbjeglica.

Takođe je često spominjao "tajne operacije". Otvoreno je priznao mržnju prema islamu i rekao da je tražio osvetu za to što Njemačka, kako je tvrdio, želi da "islamizira" Evropu. On je navodno optužio Angelu Merkel, bivšu njemačku kancelarku, da želi da "islamizira" Njemačku svojom odlukom da zadrži granice zemlje otvorene za izbjeglice 2015. godine, što je dovelo do toga da stotine hiljada ljudi stižu sa Bliskog istoka, posebno iz Sirije i Iraka.

U jednoj od svojih objava na "X" od 13. avgusta, napisao je na arapskom: "Uvjeravam vas: ako Njemačka želi rat, dobiće ga. Ako Njemačka želi da nas ubije, mi ćemo ih zaklati, umrijeti ili ponosno otići u zatvor".

Potom je nastavio: ​​"Pošto smo iscrpili sva miroljubiva sredstva, naišli smo samo na više zločina od strane policije, državne bezbjednosti, javnog tužilaštva, pravosuđa i ministarstva unutrašnjih poslova. Mir im ne koristi".

U drugom postu u maju, napisao je da očekuje da će umrijeti ove godine. On dalje tvrdi da su njemačke vlasti korumpirane i dodaje: "Tražiću pravdu po svaku cijenu."

Postoje izvještaji, koji se pozivaju na vlasti Saudijske Arabije, da su tamošnje bezbjednosne službe u nekoliko navrata upozoravale njemačke vlasti na napadača i njegove ekstremističke stavove, piše Gardijan. Prekretnica za Taleba A. je možda bila odobrenje njegovog zahtjeva za azil 2016. Tada je javno objavio činjenicu da se odrekao vjere kao musliman. Rekao je da je to okrenulo njegovu porodicu i prijatelje protiv njega, kao i mnoge njegove pacijente.

Takođe je otvorio svoj nalog na tadašnjem Tviteru i počeo javno da osuđuje islam. Radio je na klinici udaljenoj 15 kilometara od Magdeburga kao konsultant za psihijatriju i psihoterapiju.

