Čedomir Jovanović potvrdio je za domaće medije da se razvodi od supruge Jelene.

Političar Čedomir Jovanović razvodi se posle 25 godina braka od supruge Jelene Jovanović. Zahtjev za razvod je podnio još u februaru ove godine, što je potvrdio izvor blizak porodici.

Sada se povodom vijesti koja je odjeknula u javnosti oglasio i sam Jovanović.

"Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čovjeku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živio. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne djece. Mene je kao čovjeka beskrajno inspirisala, i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vrijeme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svijet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj mjeri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni", priča Jovanović i nastavlja:

"Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrijednije od čiste ljubavi i ona se ne smije prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vijestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog djece, prijatelja, društva, nego prije svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo", poručuje Jovanović.

