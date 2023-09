Luka Modrić je sa za Real Madrid odigrao skoro 500 utakmica i osvojio je pet trofeja Lige šampiona, ali će kao većina legendi ovog kluba biti ispraćen na ružan način.

Izvor: Profimedia/© Francis Gonzalez / SOPA Images

Najbolji hrvatski fudbaler svih vremena Luka Modrić bio je ovog leta na meti klubova iz Saudijske Arabije, međutim za razliku od brojnih njegovih kolega - odbio je unosnu ponudu. Prema pojedinim informacijama, Modriću je Al Hilal nudio trogodišnji ugovor vredan 200 miliona evra, međutim hrvatski fudbaler ih je "ohladio", pa su se okrenuli Sergeju Milinković-Saviću, Aleksandru Mitroviću, Nejmaru, Malkomu i drugima...

Modrić je imao opravdan razlog - želeo je da i dalje igra na visokom nivou u Real Madridu i da sa "kraljevskim" klubom ponovo dođe do titule u Ligi šampiona, međutim nekoliko meseci kasnije čini se da nije doneo pravu odluku. Iako je produžio ugovor sa Real Madridom na njihov nagovor, čini se da su svi u klubu u međuvremenu promenili odluku oko njegove uloge.

Osvajač "Zlatne lopte" iz 2018. godine ove sezone odigrao je samo 287 minuta u dresu Real Madrida. Počeo je samo tri utakmice - protiv Union Berlina, Hetafea i Atletiko Madrid - i upravo bi susret sa gradskim rivalom mogao da mu sruši snove na "Bernabeuu". Njega je Ančeloti zamenio nakon očajnog poluvremena, da bi potom Modrić presedeo na klupi čitav meč protiv Las Palmasa (2:0) kada se očekivalo da će sigurno zaigrati.

Ipak, Ančeloti sada više veruje "mladim snagama" koje su se bolje snašle na promenu formacije usled nedostatka kvalitetnog napadača, tako da je Modrić, oko koga se gotovo sve vrtelo u poslednjoj deceniji pomalo i izgubio svoju moć. I dok Ančeloti to ipak opravdava "umorom", španski mediji ističu da je to "šarena laža" i da je to jasna poruka da je otpisan.

"Modrić se nije ni zagrevao protiv Las Palmasa. Ančelotijeva priča da nije igrao zato što je umoran je besmislena jer je Modrić u poslednjih sedam dana igrao samo 45 minuta protiv Atletika i bio neprimetan. To je rekao i sam Ančeloti", piše list "Diario OK" u svojoj analizi i dodaje da je malo ko u Real Madridu očekivao ovakav scenario, pošto je nivo igre koji je Modrić prikazivao pre novog ugovora bio veoma visok.

Sada se ipak to promenilo i ponovo će se aktuelizovati priče o odlasku u Saudijsku Arabiju, ali teško da će Modrić dobiti 200 miliona kao što su mu nudili ovog leta, sada se ta suma daleko smanjila...

BONUS VIDEO: