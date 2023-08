Poruka grčkog advokata uhapšenih "Bed blu bojsa"

Izvor: bnsport.gr/screenshot/hrt/screenshot

Grčki advokat, koji zastupa čak 96 uhapšenih huligana iz Hrvatske rekao je za Hrvatsku radio-televiziju da su samo desetorica državljana te zemlje ostala u Atini nakon hapšenja zbog ubistva 29-godišnjeg navijača AEK-a prošle nedelje. Ostali su prebačeni u zatvore širom Grčke - ukupno u čak 16 kaznenih institucija. "Imam informacije o svakom pojedincu. Zasada nema problema. Grčki policijaci i tužitelji daju sve od sebe da zaštite te ljude. Trenutno nemamo problema. Na kakvu god situaciju naiđemo, brzo je rješimo", rekao je advokat Atanasios Kajmenakis.

Prema njegovim riječima, još nisu pregledani svi predmeti koji su oduzeti za potrebe istrage i kada to bude urađeno, on će tražiti da puste na slobodu one za koje nema sumnje da su ubice. Naravno, uz uslovnu kaznu ili uz kauciju.

"Jednog je mladića policija optužila da je imao nož. Odbacujemo tu tvrdnju. Vjerujem mu na riječ da nož nije njegov. Uputili smo zahtijev da se obrade otisci prsta s noža i da se uporede s njegovima. Nije nosio rukavice. Nož nije njegov. Rekao sam tužiteljima i sudijama da ti ljudi nisu imali noževe".

On je takođe apelovao na sve da pogledaju snimak i da primjete da niko od njegovih branjenika ne nosi nož. "Na video snimku niko od Hrvata ne nosi nož. Mnogo sam sati proveo pregledavajući snimak. Nisam vidio da iko ima nož", kazao je advokat.

Dodaje i kako istraga do sada ide u korist "Bed blu bojsima", navijačima Dinamo Zagreba i naglasio je da nijedan dokaz ne upućuje da je neko od njih ubica. "Optužbe su ozbiljne, ali mislim da težina dokaza, saslušanje i istraga idu nama u korist. Zatvorili su sve jer svi su bili potencijalni ubica. Moramo to imati na umu, ali mislim da je prošlo dobro. Nastavićemo se boriti i osloboditi ljude što je prije moguće. Čvrsto vjerujem u grčki pravni sistem".