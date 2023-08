Roditelji navijača zagrebačkog Dinama okupili su se ispred Ministarstva spoljnih poslova i traže da Grci puste njihovu djecu.

Hrvatski navijači koji su bili u Atini i učestvovali u tuči u kojoj je ubijen Mihalis Kacuris (29) su uhapšeni. Biće preraspodijeljeni u grčke zatvore, a za to vrijeme roditelji pojedinaca okupili su se ispred Ministarstva spoljnih poslova u Zagrebu. Oni traže reakciju države i nose transparente "Pravda za naše navijače" i "Vratite nam našu djecu" prenosi "Večernji list".

"Roditelji strahuju da će ih po zatvorima razdvojiti u manje grupe i da će biti podložni pokušajima osvete Grka. Ako ne mogu brzo da ih puste, onda bar da ih smjeste zajedno i da budu izolovani od ostalih navijača. Dopisi su upućeni predsjedniku, premijeru, javnom tužiocu i drugim institucijama", navodi se u tekstu.

Takođe se dodaje da bi posle analiza DNKA Uzoraka uzetih sa ubijenog navijača Mihalisa i upoređivanja sa uzorcima svih hrvatskih navijača moglo da dođe do puštanja na slobodu onih koji nisu imali veze sa ubistvom. Podsjetimo, do haosa je došlo kada su navijači Dinamo Zagreba, uprkos upozorenjima i zabrani UEFA, otputovali u Atinu. Tamo je došlo do tuče između njihovih navijača i pristalica AEK-a i to je završeno tragičnim ishodom.

Zbog toga UEFA je odložila prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i napravila je promjene u rasporedu. Tako će prvi susret da se igra danas, 15. avgusta u Zagrebu, a revanš 19. avgusta u Atini. Predstavnici grčkog kluba stigli su u Zagrebu pratnji policije: