Roditelj jednog od uhapšenih hrvatskih navijača pristao je da priča za medije i otkrio je šta se dešava u Grčkoj.

Izvor: Profimedia

Haos u Grčkoj se nastavlja, policija je uhapsila huligane koji su bili dio tuče između navijača Dinamo Zagreba i AEK-a u kojoj je ubijen Mihalis Kacuris (29). Više od 100 navijača, većinom Hrvata, biće preraspodijeljeno u zatvore širom Grčke i zbog toga su njihovi roditelji protestovali u Zagrebu.

Oni su se okupili ispred Ministarstva inostranih poslova u glavnom gradu Hrvatske i imali su posebne zahtjeve. Otac jednog od uhapšenih pristao je da stane pred kamere. "Znao sam da ide tamo, pokušali smo kao roditelji da ga ubijedimo da ne ide, jer smo znali pod kojim okolnostima i gdje ide. Momku od 20 godina možete da pričate, teško da možete da mu zabranite ako je on to zacrtao. Posebno ako ne zavisi od mene, ako je radio i zaradio za to, imao je novac za put", ispričao je otac za "Dnevnik Nove TV" i uputio saučešće porodici ubijenog navijača AEK-a.

Otkrio je da mu se sin (19) javio i rekao da ga vode u Avlon, zatvor koji se nalazi na oko 50 kilometara od Atine. "Sumnjam da su oni, bar ta njegova ekipa, znali šta se sprema. Pretpostavljam da su računali da može da bude nekih problema, ali da će se baš ovako završiti... Ne vjerujem da je to bio neki cilj. Oni su deca, nisu ubice. Rekao mi je da je okej, da mu se ništa nije desilo, da je čitav, da nije povrijeđen i da ga nisu maltretirali. Po njegovim riječima momci koji su dolje najviše su zabrinuti za roditelje, jer znaju da se oni nerviraju", zaključio je otac jednog od navijača Dinama i dodao da je njegov sin student agronomije i da je krenuo autom sa još trojicom vršnjaka iz kraja.

