Fuseni Dijabate se ogasio posle više od mjesec dana...

Izvor: MN Press

Fuseni Dijabate (27) bijesan je na Partizan i uradiće sve da ode iz Humske. Nikome se u klubu nije javio duže od mjesec dana, odbija bilo kakvu vrstu kontakta i kako stvari stoje nema apsolutno nikakvu namjeru da dođe u Beograd iako je pod ugovorom. Umjesto da se javi ljudima u klubu, javio se novinarima.

Dao je intervju za strane medije. "Prekinuo sam sve odnose sa Partizanom. Osjećam ogorčenost prema njima, jer smo imali određene načelne dogovore kada sam došao u klub kao slobodan igrač. Pored problema sa platom prvobitni plan bio je da odigram dobru sezonu i da će onda da me puste da odem bez mnogo problema. Nije to ispoštovano i sada traže preveliko obeštećenje i to koči druge klubove", rekao je Dijabate za "FootMercato".

U razgovoru je otkrio i da su njegove predstavnike već kontaktirali određeni timovi iz Serije A, Primere i Francuske. "Moj cilj nije da budem u konfliktu sa Partizanom, to je za mene važan klub, već želim da nađemo dogovor koji će mi olakšati odlazak."

Vjeruje da može još više da pokaže u budućnosti, na 45 utakmica u crno-bijelom dresu dao je 7 golova od čega 4 u Ligi konferencija. "Lično sam zadovoljan sezonom kakvu sam imao, statistički je bila moja najbolja. Oprobao sam se i u Ligi konferencija, bio sam konstantan. Takođe, bio sam u najboljoj formi u karijeri i rekao bih da sam dosta sazreo. Sada želim veće izazove", zaključio je Dijabate.

