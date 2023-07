Ogromni problemi za Partizan nastali su jer se Fuseni Dijabate opet nije pojavio u klubu, a njemu se to često dešava.

Izvor: MN Press

Partizan se sprema za novu sezonu, a pripreme u Sloveniji ne idu glatko. Iako je Igor Duljaj uradio veliki posao i napravio veliki remont u igračkom kadru - stiglo je i pet pojačanja - glavobolje mladom stručnjaku zadaje Fuseni Dijabate (27) koji je ponovo nestao bez traga. Oni koji detaljnije prate kretanje bivšeg igrača Lestera mogli bi da kažu da je ovo najmanje treći put u poslednjih godinu dana kako klub ne zna gdje se on nalazi!

Dijabate se prije samo nekoliko dana pomenuo kao igrač kojeg Partizan želi da proda, a zatim se ispostavilo da on uopšte nije sa ekipom! On nije stigao na Pohorje gde je trenutno baza crno-bijelih, pa je pitanje kako bi klub mogao da završi njegov transfer u francuski Avr. To muči i Duljaja, na samo nekoliko nedelja pred početak nove sezone...

"Imao sam kontakt sa Dijabateom, vjerujte i dalje ga zovem, nije mi se javio. Naći ću ga ja gdje god se nalazi. Ono što ja znam Partizan je izvršio sve obaveze prema njemu. Samo neka dođe, pričaćemo, znate da se takve stvari ne dešavaju samo u Partizanu već i u većim klubovima. Kaznena pravila postoje, plati i to je to", rekao je trener Igor Duljaj tokom priprema u Sloveniji, na kojima nema krilnog napadača.

Crno-bijeli se bez njega spremaju za novu sezonu, a ovo nije prvi put da nekadašnji fudbaler Lestera "izostaje". Prethodni put se slična situacija desila krajem marta, a Fuseni Dijabate je tada navodno bio na okupljanju seniorske reprezentacije Malija. Krilni napadač nije stigao u Humsku kada je bilo planirano, a kasnije se ispostavilo da ni u Maliju nisu znali gdje je ofanzivac crno-bijelih.

Kada se Fuseni konačno pojavio u Beogradu Igor Duljaj je zatražio kaznu od strane klupskih čelnika, a kapiten Slobodan Urošević javno je kritikovao pojačanje saigrača. Ni to nije bilo dovoljno da se promeni ponašanje krilnog napadača koji je sa 45 mečeva, sedam golova i 11 asistencija odigrao prilično dobru sezonu u klubu iz Humske. Očigledno je on navikao da funkcioniše u svom svijetu, što je imao priliku da vidi i Gordan Petrić, na zimskim pripremama početkom 2023. godine.

"Bio sam izričit da klub mora da obrati pažnju na takve stvari i da, u tom trenutku, možda hoću i da ga sklonim iz tima, jer neke stvari nisu bile prvi put. Ali on nije zlonamjeran, takav je, drugačiji karakter, dobar po duši, ali zaboravlja jednostavno neke stvari", govorio je bivši trener crno-belih dok se ekipa spremala za proljećni dio sezone, a Fuseni Dijabate "ludovao".

Podsjećamo, Fuseni Dijabate je rođen u Francuskoj i fudbalski se školovao u toj zemlji, igrajući za Rems, Gengan i Ažaksio, a zatim je bio član Lestera, Sivasa, Amijena, Trabzona, Geztepea i Giresuna. Igrao je za reprezentaciju Malija do 20 i 23 godine, a u seniorskoj ekipi nije debitovao jer se nije pojavio na okupljanju za koje je pozvan.

BONUS VIDEO: