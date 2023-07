Švajnštajger matra da revolucija koju je Gvardiola sproveo u Nemačkoj nije imala dobar uticaj na reprezentaciju.

Izvor: MN Press

Proslavljeni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger (38), inače suprug naše teniserke Ane Ivanović, napao je svog nekadašnjeg "šefa" Pepa Gvardiolu. Njih dvojica sarađivali su tokom dve sezone, preciznije od 2013. do 2015. godine u Minhenu, a sada Švajni tvrdi da je Gvardiola na neki način "pokvario" nemački fudbal.

Pre tačno decenije, Gvardiola je seo na klupu Bajerna i pokušao je da "promeni DNK" ovog kluba igrajući svoj tiki-taka fudbal, ali pošto je tri puta zaredom zaustavljan u polufinalu Lige šampiona - mnogi na taj period gledaju kao na neuspešan. Sproveo je pravu revoluciju u Nemačkoj i treneri poput Tomasa Tuhela i drugih počeli su da kopiraju njegov stil koji je i danas najdominantiji u fudbalu, međutim Švajnštajgeru se ne sviđa što je nestala "nemačka škola".

"Kada je došao u zemlju svi su mislili da ćemo morati da igramo igru kratkih pasova, ali se ispostavilo da smo na kraju izgubili naš tradicionalni fudbal. Mislim da su nas druge reprezentacije uvek gledale kao na borbeni državni tim koji trči do kraja utakmice, ali to više ne postoji", rekao je Švajnštajger o reprezentaciji Nemačke.

"To smo definitivno izgubili u poslednjih sedam-osam godina jer smo jednostavno zaboravili na to. Sada smo više fokusirani na dodavanja i na lep fudbal", dodao je bivši reprezentativac "pancera" gostujući na "TalkSportu".

Interesantno, baš sa dolaskom Pepa Gvardiole poklopilo se da Nemačke postane i prvak sveta u fudbalu pošto su igrajući fudbal Joahima Leva došli do Zlatnog globusa 2014. godine u Brazilu. Ipak, poslednjih nekoliko godina rezultati nisu dobri, ali može se reći da se to poklopilo i sa nešto slabijim individualnim kvalitetom koji je u padu u ovom državnom timu. Videćemo da li će se to popraviti u narednom periodu pošto Nemci imaju velike ambicije pred Mundijal 2026.