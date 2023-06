Dragan Stojković otkrio je da je posle Mundijala u Kataru imao određene ponude na stolu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dragan Stojković Piksi obećao je da će odvesti Srbiju na Evropsko prvenstvo u Njjemačkoj. Uvjeren je da će "orlovi" posle 24 godine pauze da se nađu na prvenstvu Starog kontinenta, tamo nisu bili još od 2000. godine. Ima samo riječi hvale za svoje igrače i čeka da to bude i matematički obezbjeđeno.

Posle tri kola je na deobi prvog mjesta sa Mađarskom, obje selekcije imaju po 7 bodova. "Ove kvalifikacije za EP su praktično preslikane kao one za Mundijal. Krenuli smo u martu, a već u oktobru ćemo znati gdje smo i šta smo. Raspored je takav, ne možemo i ne želimo da ga menjamo. Imamo sedam poena, dobru startnu poziciju, ali na tome ne stajemo, to je zabranjeno i niko tako ne razmišlja. Hoću i odvešću Srbiju u Nemačku i u tome niko ne može da me zaustavi", poručio je PIksi u intervjuu za "Kurir".

Razgovor sa igračima već je obavljen. "Na prvom sastanku sa igračima u martu, kada smo krenuli u kvalifikacije, rekao sam da je od ovog momenta svaka utakmica za Srbiju do kraja kvalifikacija - finale. Jednostavno, s takvim pristupom i razmišljanjem da se napravi rezultat možemo da se nadamo nečemu. Ako pomislimo da je grupa laka, ako pokažemo nepoštovanje prema protivnicima, mislim da ćemo sami sebi pucati u nogu ili zabiti nož u leđa. Da li smo tolike budale da to uradimo? Ja ne verujem. Pametni ljudi donose pametne odluke. S tim pristupom želim da ubedim igrače da je svaka utakmica finale."

Otkrio je da je posle Svjetskog prvenstva u Kataru dobio nekoliko poziva. "Imao sam ponude. Jedan klub i dve reprezentacije. Moj odgovor je bio 'ne'. Kada su počeli da mi pričaju o tome, odmah sam rekao 'ne'. Nismo ni došli do toga da pričamo o uslovima, jer sam u startu imao odgovor na svaku od tih ponuda. Razlog je jasan - želim Srbiju da odvedem na Evropsko prvenstvo posle 24 godine. To je bilo u decembru, januaru i februaru. Neću o imenima, ali imaju mnogo novca, bogate zemlje, ali ajde nećemo o tome. Kao što je bilo pregovora i ponuda od engleskih klubova, a nikad nisam rekao "e taj i taj klub"... Pa ružno je. Zamisli čovjek koji je trener tamo čita to u novinama, hoće nekog drugog, a ne mene. Nema veze, pregovori, pričamo, ali to ne mora niko da zna."

Vidi opis PIKSI IMAO TRI PONUDE POSLE MUNDIJALA! Otkrio zašto ih je ODBIO i do kad ostaje selektor Srbije: "Svega bih se odrekao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Plan postoji, Evropsko prvenstvo, pa Mundijal u Americi. "Možda se nastavi i Mundijal u Americi i posle toga! Sigurno bih zaradio više negde, ali moja odluka je ovakva i imam podršku porodice za to. Ne radim ja za džabe, ali to mi ovdje nije prioritet. Nije na prvom mestu. Ili možda griješim, možda bi trebalo drugačije da razmišljam. Novac jeste važan, ali ne toliko... Sve bih dao da smo u Kataru ostvarili rezultat. Odrekao bih se svega."

Kada su u pitanju naredni mečevi "orlova" voleo bi da neki od njih bude na stadionu u Leskovcu. "Mnogo sam srećan što Srbija u tom pogledu napreduje! To su sportski objekti na koje smo ponosni. Već je krenulo i sa raščišćavanjem oko nacionalnog stadiona i to su sve stvari koje mogu samo da na nas raduju. Leskovac je evropski nivo - kako fudbal treba da izgleda. Osećate se kao da ste na nekom evropskom modernom stadionu. Naravno da bih volio da i reprezentacija igra dole. Kapacitet je 8.000.. Zašto da ne, da igramo tamo mečeve. Bila bi mi želja da i tamo igramo", zaključio je Piksi.

BONUS VIDEO: