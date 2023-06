Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi komentarisao dešavanja sa Svetskog prvenstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Fudbalska reprezentacije Srbije nije uspela da napravi veliki rezultat na Mundijalu u Kataru, a ispadanje u grupnoj fazi bilo je samo jedan od detalja koji su razočarali fudbalsku javnost. Nacionalni tim su tokom Svetskog prvenstva pratile glasine koji su mnogo naštetili reprezentativcima, a selektor Dragan Stojković Piksi po prvi put je pričao o navodnim skandalima.

Legendarni fudbaler koji je promenio DNK nacionalnog tima od kako je postao selektor dao je intervju za "Kurir", a tom prilikom govorio je i o svemu što je reprezentacija prošla na Svetskom prvenstvu u Kataru. Kao i uvek kada nacionalni tim ode na veliki turnir, pričalo se o atmosferi unutar tima, skandalima, ženama reprezentativaca... I na sve to Piksi je stavio tačku!

"Sve je to jedna farsa, jedno očekivano predstavljanje nekih stvari, prepumpavanja, izmišljanje afera. Sve je to normalno, jer da pobeđuješ, od toga ne bi bilo ništa, da se ne lažemo. To nije prvi put da se dešava nama, a dešava se i Englezima i Francuzima u Južnoj Africi. Milion problema ima, ali ne možete da utičete na to. Pokušavate da zadržite atmosferu i pozitivan duh i što se tiče ponašanja igrača, 'stafa'... Sve je bilo okej i oni koji su bili u Kataru, u hotelu, mogli su to da vide. Sad, kako će to novinari da prenesu i mediji da prikažu ovde... Kad meni dođe čovek i kaže 'Te žene, tamo po hotelu...' Koje, bre, žene, o čemu pričate? Došla žena od Mitrovića sa sinom, provela sat vremena s njim, došla žena od ovog da ga pozdravi... Video sam možda dve-tri", otvoreno je pričao Stojković.

Vidi opis PIKSI PRVI PUT O AFERAMA IZ KATARA! EVO ŠTA SE DESILO NA MUNDIJALU: Selektor otvorio dušu - zbog laži je bacio telefon! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Selektor podseća na organizaciju koja je bila na visokom nivou, kao i na zaštićenost koju su reprezentativci imali tokom Mundijala. Podseća da se on nije informisao iz medija tih dana, ali i na mentalitet - da su se ređale pobede, niko ne bi pravio senzacije o boravku u Kataru!

"Niti je moglo da se spava u našem hotelu, niti da se uđe u naš deo, potpuno smo bili izolovani. Organizacija je bila perfektna, ponašanje igrača perfektno. Da smo dobili Kamerun, bilo bi 'Bravo, majstori, svaka čast, alal vam vera' i tako dalje. Ali desi se i onda moraš da trpiš te udarce. Da li to utiče na igrače? Mislim da da. Na mene ne, zato što nisam čitao, nisam pratio, ni gledao, samo sam čuo 'Ej, izašlo je to i to' i kažem 'Ne interesuje me'. Sebe sam zaštitio od tih stvari. To sam u stvari uradio posle Bahreina, kad smo sleteli u Katar, isključio telefon i bacio ga. Moraš da trpiš udarce, iako je stvarno bilo mnogo laži, sve je to sastavni deo jednog Svetskog prvenstva

Osvrnuo se selektor Srbije i na komentare koje je dobijao sa raznih strana, o poslu koji je radio. Kritikovali su ga gori od njega, oni koji nikada nisu radili trenerski posao ili vodili veliki sistem kakav je reprezentacija. Tražili su mu da se menja, iako im se Srbija sviđala dok je pobeđivala u njegovom sistemu. Sve bih ih, kaže Dragan Stojković, "poklopio" fudbalskim argumentima!

"Niti sam jednu reč pročitao, niti sam čitao novine, niti s ljudima pričao. I dan-danas ne znam ko je i šta pričao, mogu samo da pretpostavim. Od toga da sam najgori trener. Prihvatam sve to, ali i dalje ne znam ko je šta pričao. I danas se srećem s ljudima, pružam im ruku, ali ne želim da kvarim sliku jer u sportu moraš da si veliki i u pobedi i u porazu. Drugi nek se raduju, ti si tu da radiš svoj posao, a meni je najvažnije da radim pošteno, najpoštenije moguće. Da budem u mislima i delima čist kada se pogledam u ogledalo i da niko ne igra zato što je nečiji ujak, stric ili brat od tetke. Isključivo pravim tim po svom viđenju, odgovoran sam za rezultate, iako odgovornost i igrači dele", rekao je Piksi i dodao: "Bio sam uvek spreman i biću spreman, kao što nisam leteo posle Portugala i svih utakmica u kvalifikacijama gde je Srbija pokazala jedno novo lice, da je hrabra, agresivna, napadački orijentisana, kada je nacija to prepoznala i počela da se raduje i svi su govorili 'Ovakvu Srbiju hoćemo.' Je l' hoćete? E, pa imaćete je, ali nemoj da me napadaš ako primim dva gola, daću tri, nemoj da brineš. Onda su ovi što mnogo znaju o fudbalu, eksperti fudbalski, rekli 'Ali odbrana nam nije kako treba.' Majke ti?! Dobiješ Švedsku 4:1, on kaže da smo primili gol. Bravo, majstore, svaka čast. Pa kako misliš da ti protivnik ne napravi šansu i da ne šutne na gol? Mislite da smo bogomdani, da izađemo i to je 3:0 za nas? Pa najmanji klub ili najlošija reprezentacija će napraviti šansu iz kornera ili slobodnog udarca. Bitno je kako ti deluješ, kakav stav imaš i kakav stil fudbala hoćeš. Rezultat će na kraju da bude dobar ili loš, ali to nema nikakve veze, bitno je da u najvažnijim momentima ostaneš miran, ne ulaziš u polemike bilo koje vrste. Meni je najlakše da odem na televiziju. Dovedite mi bilo koga da mu saspem u lice ono što ja mislim. Mislim da mu ne bi bilo dobro i da bih ga sa stručne strane potpuno poklopio. Kada vidite ko daje komentare i kome se daje prostor da tako uličarskim rečnikom puni medije, a da se nikad pritom nije bavio trenerskim poslom, niti ima iskustvo u vođenju organizacije kao što je fudbalski klub, administracija u fudbalu, teren i tako dalje. Ulaziti u bilo kakvu polemiku... Nisam tip koji traži kavgu ni bilo kakva opravdanja."