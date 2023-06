Srbija će biti desetkovana u pripremnom meču sa Jordanom, ali još bitnije u utakmici protiv Bugarske u kvalifikacijama za Euro.

Izvor: MN Press

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi doneo je loše vesti pred mečeve sa Jordanom i Bugarskom. Reprezentacija Srbije je već ranije ostala bez Aleksandra Mitrovića i Luke Jovića koji su zbog povreda van tima za naredni meč kvalifikacija za Euro, a sada je otpao i Dušan Vlahović. To znači da će u špicu selektor Stojković moći da računa samo na Dejana Joveljića i Đorđa Jovanovića.

Mitrović mora hitno da reši problem koji ga muči mesecima, Jović se povredio u finalu Life konferencija i operisan je, a Vlahovića ponovo muče prepone.

"Imamo personalnih problema, moram da to kažem na početku obraćanja. Predstoji nam važna utakmica protiv Bugarske, to je prioritet svih prioritet. Ne možemo da računamo na brojne igrače. Na Aleksandra Mitrovića, on ima problem sa stopalom. To datira šest meseci, imao je slične problem i na Mundijalu. Razgovarao sam sa njim i shvatio da neće moći ovog puta da nam pomogne. Vrlo je moguće da će ići na hirušku intervenciju. Jović se povredio na finalu Lige konferencije, danas je operisan. I Vlahović je van ekipe, ima problem sa preponama. Očigledno je da trpi neverovatne bolove, dogovor je da preskoči meč i sanira taj problem što ima”, poručio je Dragan Stojković.

Aleksa Terzić će takođe biti van tima zbog problema sa disanjem koje ima, a van tima su zbog raznih problema i Mijat Gaćinović, Miloš Veljković i Nemanja Radonjić.

“Terzić ima operaciju nosa, ima otežano disanje već mesecima. Ranije se dogovorio da po završetku prvenstva ode na operaciju. Sa nama nije Gaćinović isto zbog prepona, Veljković ima problem sa mišićem, i Radonjić ima problem sa mišićem.Imamo samo dva klasična napadača, što se te pozicije tiče smo pokriveni. Verujem da će igrači dati maksimum, pogotovo 20. juna kada nam je najvažnije. Ali ne brinite, biće ovo dovoljno. Naučili smo i neke lekcije iz prošlosti. Bolje da povređeni igrač ne bude u timu, makar ga i nokat boleo", zaključio je selektor.

Srbija je velike probleme sa povredama igrača imala i na Svetskom prvenstvu i tada nismo mogli da pružimo maksimum jer je mnogo igrača imali povrede, ali sada se nadamo da će i ovakav sastav Srbije biti spreman da 20. juna u Razgradu pobedi Bugare.