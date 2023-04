Komplikovana situacija u Real Madridu otežaće posao treneru Partizana pred mečeve u plej-ofu Evrolige.

"Real Madridu nedostaju šestorica igrača koji bi mogli da igraju u bilo kom najjačem evroligaškom timu", rekao je trener Partizana Željko Obradović najavljujući plej-of seriju crno-belih i "kraljevskog kluba" u Evroligi. Do njenog početka proći će još 10 dana i u međuvremenu neće biti zahvalno previše pitati "Žoca" za Madriđane, jer će i on sa saradnicima pratiti informacije o stanju u španskom velikanu. A Real je malo utakmica prethodnih nedelja i meseci odigrao u istom sastavu. I utoliko ga je teško unapred predvideti do kraja.