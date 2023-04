Iako mnogi smatraju da je Luka Modrić najbolji fudbaler svih vremena sa ovih prostora, Milko Đurovski ne deli to mišljenje.

Izvor: MONDO/Nebojša Petrović/MN PRess

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i ofanzivni vezista prvo Crvene zvezde, a onda i Partizana Milko Đurovski je u intervjuu za "Glas srpske" govorio o mnogim temama, pa i o Luki Modriću!

Pitali su ga novinari šta misli o Hrvatu, ali je na konstataciju da je "Luka Modrić najbolji fudbaler sa ovih prostora" rekao da se sa time uopšte ne slaže!

"Modrić ne može da se meri sa Pižonom uopšte. Pižon je za tri klase bolji od njega. Kad gledam te igrače ne znam šta ljudi vide u njima. Niko ne gleda realno. Svi po komandi imaju identično mišljenje, kao da im neko kaže da to mora tako. Ja sam drugačiji", rekao je Milko.

Za razliku od brata Boška koji je bio pouzdani univerzalac koji je gotovo svake sezone menjao poziciju u timu Crvene zvezde Milko je bio "desetka". Čak ni danas ne ume da objasni magiju koju je znao da proizvede na terenu.

"Imao sam školu fudbala, ali neke stvari ne znam da pokažem. Valjda to dođe samo po sebi, recimo taj dribling. Pitao sam Šekija kako se dribla, ali valjda ti to u momentu dođe. Bilo je situacija da sam se našao na pravom mestu i dao gol, ali ne znam kako. Ja krenem i vratim se, ali sam uvek na pravom mestu, to ne mogu objasniti, ali mogu kako da se, recimo, primi lopta", rekao je on.

Milko Đurovski je ponikao u Crvenoj zvezdi za koju je u prvom timu igrao od 1980. do 1986. godine, a onda je prešao u Partizan gde je igrao naredne četiri sezone. Sada je ipak otkrio da je sve vreme ostao navijač Zvezde i da u ovom momentu ne bi ponovio svoj postupak.