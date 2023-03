Užasno svjedočenje srpskog golmana o dešavanjima u Raškoj tokom prethodnih dana.

Izvor: MN Press

Njeverovatna situacija u fudbalu u Srbiji - navijači Novog Pazara fizički su napali kapitena Filipa Kljajića, nekadašnjeg čuvara mreže Partizana, a to je izazvalo niz reakcija u klubu. Rasim Ljajić je нapustiо funkciju na kojoj je do sada bio, a novi trener Feđa Dudić odlučio je da ne preuzme tim iako je prethodnih dana usmeno dogovorio sve detalje oko saradnje.

Golman koji je bio žrtva navijača oglasio se nakon napada i pojasnio šta se sve prethodnih dana dešavalo u Novom Pazaru. Zapravo, iz njegovih riječi saznajemo da je on dva puta napadnut - prvo verbalno na sastanku navijača i igrača, a zatim i fizički nekoliko dana kasnije kada se ponovo sastao sa članovima navijačke grupe. "Torcide Sandžak".

"Posle meča sa Kolubarom, otišli smo da se pozdravimo sa navijačima, a oni su počeli da nas vrijeđaju. Kao kapiten, stao sam iza tima i odgovorio da ne vidim u čemu je problem, jer igramo dobro, i dalje se borimo za izlazak u Evropu, a oni su nam zamjerili zbog jednog poraza. Međutim, tada su obrušili na mene, počeli da me vrijeđaju na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Bilo bi neukusno da govorim riječi koje su mi uputili" rekao je Kljajić za "Novosti".

Vidi opis "PRIJETILI MI VAĐENJEM OČIJU" - BIVŠI GOLMAN PARTIZANA PROŽIVIO PAKAO: Navijači u Novom Pazaru dva puta napali Filipa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Sandic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon poraza od Kolubare i tri slobodna dana Kljajić se vratio u Novi Pazar gdje je generalni sekretar kluba Fikret Međedović juče organizovao sastanak sa navijačima u jednom kafiću, kako bi se pomirili. "Pozvao me je da se ponovo sastanem sa navijačima. I tu sam doživio maltretiranje, još gore stvari, što je i on vidio. Hvatali su me za glavu, zavrtali uši i prijetili da će mi lomiti ruke i vaditi oči. Ne znam ništa konkretno, ali znam da se zasad sigurno neću vraćati u klub", rekao je golman i dosadašnji kapiten Filip Kljajić.