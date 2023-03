Bivši selektor reprezentacije BiH mogao bi trenersku karijeru nastaviti u Srbiji.

Izvor: MN Press

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Mehmed Baždarević (62) mogao bi potpuno neočekivano da se nađe u srpskom fudbalu. Po rečima nekada velikog asa, uspostavljeni su kontakti da on bude naslednik Nenada Lalatovića.

Stručnjak koji je najveći deo trenerske karijere proveo u Francuskoj započeo je pregovore oko preuzimanja Radničkog iz Niša. Kontakt sa ovim klubom je ostvaren, ali, kako sada stvari stoje, još ništa nije realizovano.

"Bio sam na razgovoru s Radničkim iz Niša. Drago mi je što Nišlije misle da im mogu pomoći. Kontakt je ostvaren, pa ćemo videti šta će biti", rekao je Baždarević za Avaz. Podsetimo, Radnički je ostao bez trenera, nakon što je sporazumno raskinut ugovor sa Nenadom Lalatovićem. Klub trenutno vodi bivši Lalatovićev pomoćnik Dragan Šarac, kojeg je nekadašnji trener Nišlija optužio za izdaju jer nije napustio klub zajedno sa njim.

Ostaje pitanje i da li Radnički planira promenu na klupi do kraja sezone ili je kontakt sa Baždarevićem uspostavljen kako bi on narednog leta preuzeo tim sa "Čaira" i započeo prvi trenerski angažman u regionalnom klupskom fudbalu. Podseamo, nekadašnji as Želje, a zatim igrač Sošoa i Nima najveći deo trenerske karijere proveo je u zemlji u kojoj je i završio igračku karijeru. Vodio je klubove poput Grenobla, Sošoa, Pariza i Gengana, dva puta je radio u Kataru, a tri godine je bio selektor BiH.