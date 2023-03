Nakon poraza u derbiju Partizan nije pobedio ni Kolubaru.

Izvor: YouTube/Printscreen/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana odigrali su i četvrtu utakmicu u nizu na kojoj nisu osetili slast pobede! Pred sablasno praznim tribinama u Humskoj, Partizan i Kolubara (1:1) su podelili bodove, što bi crno-belima moglo da stvori mnogo problema u borbi za drugo mesto na tabeli Superlige i poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Počelo je idilično, dosuđenim penalom i rutinskom realizacijom Bibarsa Natha, ali to je bilo gotovo sve što smo videli od Partizana. U sedmom minutu su crno-beli stigli do prednosti, do poluvremena praktično nisu pošteno ni zapretili, a u nastavku su ostali šokirani. Kolubara je preko Marka Mrkića stigla do izjednačenja, a nakon toga nismo videli nikakvu reakciju Partizana.

Utakmica je po mnogo čemu bila slična onoj koju su nedavno odigrali Partizan i kragujevački Radnički, a ishod je bio potpuno isti - podela bodova koju niko u Humskoj nije želeo. Partizan sada zaostaje celih 18 bodova za Zvezdom, a do kraja sezone boriće se da sačuva drugo mesto na tewbeli. Čukarički ima jedan, a TSC dva boda manje...