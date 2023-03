Nekadašnji reprezentativac, kapiten Zvezde i Junajteda, kandidat je za predsednika Fudbalskog saveza Srbije

Bliže se izbori za predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a delegati na Skupštini 14. marta biraće između Nemanje Vidića i Dragana Džajića. Njih dvojica poslednjih dana vode kampanju za prvog čoveka srpskog fudbala, a to je bio povod i za još jedno javno obraćanje nekadašnjeg asa Crvene zvezde, Mančester junajteda, reprezentacije Srbije.. Tokom opširnog intervjua koji je dao za Sport Klub, Nemanja Vidić govorio je o brojnim temama, svojim idejama, podršci koju je dobio, kritikama koje je čuo, legendarnom Aleksu Fergusonu... Naravno, najviše reči bilo je o samom programu koji je pripremio za slučaj da pobedi na izborima.

"Davno sam naučio - mala očekivanja, mala razočaranja. Nisam se bavio drugim ljudima, već sopstvenim idejama. Hteo sam da čujem Srbiju, regione, klubove, ali nisam mogao da saopštim šta želim. I tu sam se malo razočarao, pre nego što su čuli moj plan, ljudi iz trenerske, sudijske organizacije, regionalni savezi, moja Crvena zvezda ustali su protiv. Otišao sam u ubsko Jedinstvo, jer je Nemanja Matić mene prvi podržao. Suvišno je da dokazujem ljubav prema Zvezdi, društveno sam odgovoran, čovek u godinama… Na kraju, Jedinstvo zvuči baš dobro! To nam treba!

Vidića je, u jednu ruku, šokirala reakcija Crvene zvezde nakon što je on najavio kandidaturu za predsednika FSS!

"Na terenu sam se uverio da nije lako biti kandidat, niti doći do pozicije. Osetio sam, takođe iznenađujuće, negativan stav, pogotovo što se odmah posle moje kandidature pojavio i predstavnik Crvene zvezde. Protumačio sam više kao poruku meni, nego podršku drugome. Zvezdaš sam, ni reč nisam rekao protiv mog kluba, niti dao povod sličnoj reakciji. Usledili su čudni događaji, ljudi su počeli da glasaju i pre izbornog procesa, čak i moje kandidature. Javljali su se sa zapada, severa, Beograda da me ne podržavaju. A, do tada nisu mogli da čuju ni program, ni sastav Izvršnog odbora“, objasnio je prvi put Nemanja Vidić u razgovoru za Sport klub i Mocart sport kojim pravcima se razvijala predsednička kandidatura.

Pre nego što je predao potpise, vidić se konsultovao sa fudbalskom Srbijom. Razgovori su nailazili na različite ishode - neki su pristali, neki odustali, a neki se predugo predomišljali oko njegovog projekta.

"Razgovarao sam sa severom, Beogradom i zapadom. Prve poruke bile su pozitivne i najednom otišle u drugu, negativnu krajnost. Od jednog regiona čak sam i dobio 'da', brzo pretočeno 'pa, mi ne bismo'. Iz drugog je stigao odgovor o podršci Draganu Džajiću, iako u tom trenutku nije ni bio kandidat. Čekao sam malo duže odgovor beogradskog saveza. Nemam ništa protiv, samo sporan je tajming - zašto mora javno da se dokazuje podrška ili glas protiv. Ružna slika ljudi, rešenih da spreče kandidaturu Nemanje Vidića. Možda i nemam iskustva, iako sam iznenađen činjenicom da se glasalo pre izbora. Kako vreme prolazi, razmišljam - čemu izbori? Nudim rešenje, drugo i drugačije. Postoje dva relevantna kandidata i dobar je način da biramo između programa, ideja, planova... Odlučujemo koje rešenje je bolje, ništa više! Ponudio sam program, tim, na delegatima je da biraju šta i koga hoće. Delegati, napokon i država, odlučuju koliko su spremni za promene. Nisam stigao da razgovaram sa Istokom... Jednostavno, javili su se sa podrškom Džajiću. Kandidaturu sam predao u petak, predloženi sastav IO FSS tri dana kasnije. Hteo sam da saopštim program regionima, ali tek posle imenovanja sastava mog tima. Želeo sam da uvažim regionalne saveze, ali nisu želeli... Nije, jednostavno, moja krivica. Ima bitna stavka u celoj priči - Nemanja Vidić nije došao da razjedini, već ujedini srpski fudbal", ističe kandidat za predsednika FSS.

Nemanja Vidić ističe da u Srbiji trenutno postoje brojni fudbalski problemi i da će morati da se radi na njihovom ispravljanju. to se odnosi na kompletnu atmosferu, klubove i reprezentaciju jer svemu treba modifikacija i prilagođavanje modernim tokovima.

"Svet brzo napreduje, kaskamo u razvojnom fudbalskom procesu, edukaciji, znanju nalazimo se iza komšiluka. Pogledajmo Hrvatsku, ne samo reprezentaciju, već i transfere Dinama, na primer. Zvezda, na drugoj strani, igra Ligu šampiona i Ligu Evrope, kako bi neko rekao 'beleži najveće uspehe', ali ne videh nijedan finansijski značajniji transfer poslednjih godina, niti reprezentativca... Da li je to put srpskog fudbala, sa prosekom fudbalera od 30 godina ili ćemo da fabrikujemo buduće reprezentativce, ambasadore i dajemo šansu dečacima iz našeg fudbala, to su pitanja od suštinskog značaja. Dobio sam šansu sa 19 godina u Crvenoj zvezdi, u 20. postao kapiten, otišao u Spartak i Mančester, napravio karijeru iz malog Užica. Takođe i mnogi - Perica Ognjenović, Dejan Stanković, Mihajlo Pjanović, Branko Bošković... Dečaci i prvotimci Zvezde! Zašto ne bismo dali ponovo šansu našoj deci, iz Niša, Subotice, Kraljeva, Užica, Kragujevca... Naš problem nisu Zvezda i Partizan, Superliga nema kvalitet. Nedostaje nam konkurencija! Selektor Dragan Stojković, prvi put, izabrao je najbolje što Srbija ima. Zato što nema mladih, spremnih da vrše pritisak na starije, iskusnije, dugogodišnje reprezentativce. Imaćemo mnogo problema pred Mundijal 2026, otići će Tadić, Mitrović će biti u ozbiljnim godinama, godine uzimaju svoje! Problemi su mnogo veći... Aktuelni sastav zaslužuje pohvale, moramo razmišljati o fudbalu u narednih pet, deset godina. Pogledajmo istini u oči, deca odlaze sa 13, 14 godina, gubimo kontakt s njima, ne znamo kako se razvijaju! Moranje nikad nije dobro! Superliga ne može da podnese veliki broj stranaca. Stariji fudbaleri donose mnogo i balans sa mladim snagama treba da bude pažljivo doziran. Jesu Zvezda i Partizan pod velikim pritiskom rezultata, ali priznajmo sebi gde smo danas. Da pričamo otvoreno... Fudbalski savez treba da napravi razvojni put fudbalske Srbije, da se posvetimo klubovima iz unutrašnjosti, edukaciji trenera, funkcionera, pomognemo gradovima. Država ulaže ogroman novac u stadione, logično je da fudbalski odgovorimo, napokon i dovedemo porodice na tribine. Znam, jeste put dug - zahteva poverenje, ljude od imena i ugleda - ali u Srbiji ima takvih. Ne interesuje me uspeh na kratak rok", kaže bivši kapiten Zvezde i Junajteda i dodaje da je neko drugi napravio probleme. "Srbija ima mnogo dobrih trenera, angažovanih i priznatih u svetu. Struka mora da se pita! Potreban nam je plan, konsenzus o ključnim pitanjima razvoja. Ključna nam je reč struke, ocena gde smo danas i šta hoćemo, kakve golmane, napadače, veziste, gde da ih tražimo, uključimo i nauku. S dobrim programom, možemo da očekujemo konkretne rezultate posle šest, ili 12 meseci. Priznajmo, danas toga nema, sve se radi 'ad hok' i taj ceh moraće neko drugi da plati... Probleme neko drugi pravi i sakriva, ne Nemanja Vidić! Kako vreme odmiče, uviđam da Srbija nije spremna za fudbalske promene. Ljudi su se izjasnili, izneli stavove... Ima vremena do utorka, iako se čini da klima nije za promene, vidim mnogo nepremostivih problema. Kao da je lakše zatvoriti, nego očistiti sobu. Prihvatam, ti ljudi odlučuju! Ne pomaže nam stav, niti budućem predsedniku, u stilu 'jedan dan frizura je lepa, drugi dan nije'. Potreban nam je kontinuitet, odgovornost i objektivnost delegata. Deluje mi da ljudi nisu spremni na ozbiljno razmišljanje o srpskom fudbalu."

Slovenac Aleksander Čeferin koji je već godinama prvi čovek UEFA doneo je neke popularne mere u cilju promovisanja fudbala u Istočnoj Evropi, a Vidić smatra da to nije dovoljno iskorišćeno u Srbiji. Zbog toga ima plan, čak ipored toga što njegovim najbližima ne bi bilo drago da se upusti u koštac.

Postavljam pitanja, priželjkujem da se točak pokrene u jednom pravcu. I ovde vidim iskorak, pokrećemo sumnje, razgovaramo, možda ćemo nekome proširiti vidike. Nema ljutnje, niti ličnih stavova... Možda bi i moja porodica i prijatelji bili najsrećniji da ne budem izabran za predsednika FSS. Kao fudbaler, naravno, video sam, ali nisam želeo da komentarišem nedostatke. Po završetku karijere, iskustvom, energijom, komunikacijom sa ljudima, hoću da reagujem. Imam obavezu! Posle dve i po godine u Srbiji imam obavezu da se angažujem, ljudi traže od mene konkretan angažman. Lično, ne osećam benefit, niti posebnu pozitivu za sebe. Opet, srećan sam što imam uz sebe jak tim ljudi, spremnih da u ovom trenutku, a to nije lako, budu deo nečega što znaju da godinama nije bilo dobro. Nepoverenje je veliko, neregularnosti su se nizale... Lepe stvari, dobre rezultate Crvene zvezde, učešća u evropskim takmičenjima, moramo da nadogradimo. UEFA je obezbedila ogroman novac, šansu i lakši put do Evrope, nego u vreme kad sam nosio crveno-beli dres, ima mnogo više novca, budimo pošteni - sistem je dozvolio napredak, Aleksander Čeferin uradio je velike stvari za 'istočni blok'. U moje vreme, budžet saveza bio je osam miliona, sad iznosi 28 miliona evra! Narod mora da nam veruje i zna kako se troši novac. Gledanje u tuđe dvorište nikad nije dobro! FSS mora da bude servis klubova i nosilac razvoja. Najveći, Zvezda i Partizan, imaju pravo sami da biraju. Moramo da pomognemo i partnere nađemo u bazi domaćeg fudbala, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kragujevcu... Da ponudimo razmenu informacija, znanja, edukaciju trenera, napokon stvorimo konkurentne rivale Crvenoj zvezdi i Partizanu. Pojedini tereni daleko su od evropskog standarda.

Vidić je izuzetno nezadovoljan infrastrukturom u srpskom fudbalu i smatra da čak ni slavna generacija engleskog kluba ne bi uspela da pobedi na nekim terenima u Superligi. Posebno je govorio o tome, kao i promenama koje moraju da se dovedu. "Mančesterova generacija iz 2009. godine, Ronaldo, Runi, Ferdinand, Gigs, Skols, da je gostovala na jednom stadionu, ne bih imenovao, verovatno bi igrala 0:0 ili izgubila u poslednjem minutu. Naša vrednost ne bi bila 200, već osam miliona. Država ulaže novac, ne smemo da nemo gledamo. Kakva je perspektiva mladih kad iz lige od 16 klubova, četiri mogu da ispadnu? Potrebni su nam analiza i predlog za rešenje problema. Možemo da se ugledamo na Portugal i Holandiju, zemlje slične veličine, ali istovremeno i sačuvamo domaće vrednosti, našu posebnost, identitet. Eto i matematičara, fizičara, statističara... Razmišljajmo profesionalno, činjenično utemeljeno, bez ličnih nahođenja. Svaki čovek, na sreću imamo ih, preko nam je potreban. Stabilan sistem traži kontinuitet. Šta će se, na primer, desiti sa srpskim fudbalom kad ne bude imao dva predstavnika u Ligi šampiona? Dužni smo da imamo odgovor i na to pitanje."

Čini se da je Vidić iskoristio intervju i da "pecne" Crvenu zvezdu, odnosno da se zapita ko je predložio Draganu Džajiću da se kandiduje za predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

"Ne bih o spekulacijama. Svašta se pisalo po novinama proteklih dana, na primer, na moju prvu najavu kandidature, pojavila se informacija da Zvezda neće podržati Nemanju Vidića. Niko to nije demantovao... Iznenadio sam se kandidaturom Dragana Džajića. Više potezom Crvene zvezde, ali sam i javno rekao - ne znam da li je to stav kluba, ili jednog čoveka. Bilo bi interesatno da saznam da li je to stav Zvezde, zvezdaša ili jednog čoveka. Voleo bih da se izjasne - jesu li protiv mene? Logično! Zvezda je tražila kandidata posle moje kandidature. Iznenadilo me više što Partizan nije imao predlog za predsednika. Više volim priču o fudbalu, nego ličnim detaljima. Možda moja shvatanja nisu dobra, bitno je da postoji druga opcija. Prvi put posle ko zna koliko godina imamo dva kandidata.

U njegovom timu ima mesta i za Milorada Mažića, a u pitanju o sudijama u srpskom fudbalu Nemanja se dotakao patriotizma!

Moramo da edukujemo navijače i trenere, prebacivanje odgovornosti na sudije nije rešenje. Ima često grešaka u Engleskoj, ali niko u pitanje nije doveo regularnost. Greške su sastavni deo sporta, namera je problem. Kod nas posle svakog poraza čujemo - sudija nas pokrao! E, to nije društvena odgovornost, patriotizam. Kakve su to poruke deci i omladini? Fudbal traži odgovorne ljude, ne alibi majstore... Čak ni škola nije toliko bitna ako si spreman da učiš!“

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Milorad Đorić istakao je kako je Vidić trenersku licencu dobio u Engleskoj jer se one tamo dele na ime, a ne na znanje. Sa druge strane, Vidić je pričao o tome kako su se licence delile u Srbiji tokom prethodnog perioda.

"Naravno, ima mnogo kvalitetnih kadrova, poslednjih 30 godina angažovanih u fudbalu. Imali su problema, radili sa manje, ili više uspeha, međutim, novo vreme traži i brže ideje. A, stariji i iskusniji imaju mesto i u savremenom sistemu. Naravno, na drugačiji način, da se uključe, savetuju i pomognu. Zaslužuju mesto na svakom stadionu, uvažavanje i poseban tretman. Nebitno da li su bili igrači, treneri, ili funkcioneri. Napokon, i podrže novu energiju. Izvršni odbor je definicija budućih koraka, budući generalni sekretar takođe. Insistiraćemo na jačanju administracije, iako me brine da poslednjih godina nismo školovali sportske radnike. Znate kako su deljene licence, pojedini igrači dobijali su trenerske diplome, iako se nisu pojavljivali u školi. Degradacija struke, devalvacija znanja! FSS mora da postavi i sprovede standarde. Ne bih rekao da su kadrovi najveći problem. Imamo mnogo kvalitetnih ljudi, nedostajala nam je inovativnost u procesu školovanja. Razumem, ljudi se plaše promena! Ne dozvoljavam da mi strah remeti planove i ideje. Zato i nećemo da sečemo drva i čupamo korenje, već po koju suvišnu granu. Ozbiljne firme i sistemi u državi moraju da nam budu model rada! Moramo da učimo i usvajamo iskustva drugih, ali i ostanemo svoji. Mančester junajted, uoči mog dolaska, bio je lokalan klub. Danas, to je globalni fenomen, sa navijačima širom sveta. Pogledajte ambasadorske misije Nikole Jokića i Novaka Đokovića. Potrebni su nam najbolji na najzahtevnijim pozicijama, preduslov da osetimo naboj kad gledamo reprezentaciju, podržavamo državu. Patriotski", rekao je Vidić.

Nakon što je postalo jasno kakvi su mu planovi, Vidić je obavio razgovor i sa Aleksom Fergusonom, nekadašnjim trenerom Mančester junajteda. "Pričali smo u Barseloni, čuo je za moje planove. Ser ima očinski stav prema bivšim fudbalerima, uvek spreman da pomogne. Zahvalio sam se Fergusonu na interesovanju, uz reči: 'Hvala ser, ali bira se predsednik FSS, ne FA Engleske. Možda će biti potrebna pomoć kasnije, ovo je moja borba!' Mala šala, genijalan mozak."

Nekadašnjem kapitenu Zvezde i Mančester junajteda nije bilo lako da sastavi tim sa kojim će voditi FSS ukoliko pobedi na izborima 14. marta. Po njegovim rečima, mnogi su pokušali da osujete njegovu kandidaturu.

"Pred kraj posebno, zbog pritisaka. Sve se radilo na osujećenju moje kandidature, da ne dobijem podršku pet delegata. Hteli su priču o malom Perici, dečaku iz kopački, nespremnom za ozbiljnu priču. Očigledna namera da Nemanju Vidića predstave kao nesposobnog da vodi organizaciju. Odlučio sam se za ostvarene saradnike, spremne da rade 'pro bono'. Apolitičnost je moje određenje, zar posle 20 godina karijere mogu sopstveno ime ostavim nekome. Ma, ko to bio. Politikom se ne bavim, već isključivo temama od suštinskog značaja za srpski fudbal. Imam stav, naravno, ali javno verovatno nećete čuti koji. Bavim se onim što znam... Ime i prezime dajem srpskom fudbalu, s posvetom - izvolite. Opet se vraćam na početak - možda nije vreme za mene da budem predsednik FSS! Očigledno, srpski fudbal nije spreman za promene... Pokazao sam spremnost i zrelost da izguram ozbiljan proces. Mučilo sam se i vredelo je! Poenta nije bila da li ću pobediti, već razmišljanje i ponuda drugog rešenja. Na sreću, to sam i ostvario - kao i sve do sada. A, to je baš dobar osećaj. Iznenadili su me pojedini fudbaleri pozivima i pitanjima gde mogu da pruže podršku mojoj kandidaturi. Pogrešna adresa, mada su mnogi mediji prepoznali da moje ideja nije politička, ni svađalačka, već usmerena ka afirmaciji drugačijih shvatanja, mlađih ljudi... Iznenadila me reakcija, mediji su bili mnogo korektni, nisam osetio negativnu komunikaciju, zato hvala svima", ističe Vidić.

Čak i da ne pobedi na izborima, Vidić ne planira da se skloni. Nemanja će ostati prisutan u srpskom fudbalu - videćemo u kojoj ulozi - spreman da hvali, kritikuje i deli savete kada oseti da je to potrebno. Takođe, ne oseća potrebu da se brani ili da napada, tu je samo da diskutuje o idejama koje je javno izneo.

"Poštujem sumnju, ali da se branim i pričam o sebi - neću! Spreman sam da diskutujemo o idejama i timu, priče u stilu 'napadni da se brani' mene ne interesuju. Pokrenuli smo točak mnogih priča, razgovora, diskusija o idejama... Vreme je pred nama, ali u ovom trenutku fudbalska Srbija i država nisu spremni za promene! Nije Nemanja Vidić čarobnjak, već čovek spreman da sa timom radi za dobrobit domaćeg fudbala. Potrebno nam je mnogo ljudi... Nastaviću da pričam i insistiram za bolje sutra fudbalske Srbije. Da li kao kandidat za predsednika, običan navijač, ili sportski radnik, videćemo! Budite sigurni, Nemanja Vidić neće ćutati. Na kraju, zbog dece i unuka, posvećenih fudbalu. Svako selo u Srbiji ima crkvu, školu i fudbalski teren, moramo da budemo svesni fenomena najpopularnijeg sporta. Čast ostalima, ali kult državnog tima gradi se od najmlađih. Milion ideja ima, mnoge smo gajili i ranije. O saradnji sa UEFA i FIFA da ne pričamo, moramo da budemo partneri sa krovnim organizacijama, pogotovo u eri Aleksandera Čeferina... Moramo da budemo svesni šta ostavljamo generacijama iza nas. Dužni smo da fudbal - a to smo mi - učinimo boljim, kvalitetnijim, modernijim i spremnim da odgovore izazovima savremenog doba. Da dovedemo ljude ispred vremena!“, konačan je stav Nemanje Vidića.