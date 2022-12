Arijana Mihajlović, supruga Siniše Mihajlović, podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama kako se oseća na veliki praznik bez svog muža.

Supruga Siniše Mihajlovića, Arijana, oglasila se na društvenim mrežama u nedelju pred ponoć i opisala kako je doživela prvi Božić bez supruga. Manje od nedelju dana nakon sahrane u Rimu, ona je podelila sa pratiocima emotivnu objavu, u kojoj je opisala svoje emocije i misli na praznik koji je posle skoro tri decenije dočekala bez Siniše.

"Prvi Božić nakon gubitka nekoga je težak. Ne bi proslavljao, ali to radiš. Zbog dece. Zbog porodice. Boleće. Tu su pokloni koje nećeš morati da kupuješ ove godine. Prazna stolica. Sećanja na prošle proslave. Glas koji ne čuješ. Biće teško, ali preguraćeš. Možda ti usred tih suza mali osmeh dospe na lice. Ništa nije pogrešno u tome. Budi zahvalan za slavlja koje ste imali zajedno. Počeću novu tradiciju, u znak sećanja na njega I uvek ću pamtiti ljubav koja je postojala", objavila je Arijana.

"Smrt je ništa. Samo sam se prebacila na drugu stranu - to je kao da se krijem u drugoj sobi. Ja sam uvek ja i ti si uvek ti. I sada smo to što smo bili jedno drugom ranije. Zovi me imenima kojima si me uvek nazivao, govori mi na isti ljubazni način kako si mi uvek govorio. Ne menjaj ton, ne izgledaj svečano ili tužno. Nastavi da se smeješ svim malim stvarima koje smo toliko voleli kad smo bili zajedno. Moli se, smej se, misli na mene! Moje ime će ti uvek biti poznato, kao što je bilo i ranije. Izgovori ga bez najmanjeg traga senke ili tuge. Naš život zadržava sav smisao koji je imao i ranije. Postoji niz koji se neće prekinuti. Zašto bi trebalo da budem van tvojih misli, samo zato što ti nisam u vidokrugu? Nisam daleko, na drugoj sam strani, tu iza ugla. Uveri sebe da je sve u redu i naći ćeš moje srce ponovo. Obriši suze i nemoj da plačeš, ako me voliš, tvoj osmeh je moj mir", takođe je ona napisala na društvenim mrežama, citirajući reči jednog britanskog teologa Henrija Skota Holanda, mada neki tvrde i da je to poruka Svetog Avgustina.

Siniša Mihajlović preminuo je pre 10 dana, a sa Arijanom je bio u braku od 1996. Dobili su petoro dece i često su isticali to koliko znače jedno drugom i koliko jedno drugo podržavaju. Bila je uz njega tokom velike borbe protiv leukemije, koja je napala srpsku fudbalsku legendu na način na koji njegova doktorka nije videla. Ipak, Siniša je i u bolesti bio hrabar, kao čitavog života, i tu uspomenu na njega nosiće i njegovi najbliži i svi koji su znali za njega kao igrača, trenera, velikog ratnika i na terenu i van igrališta.

Njegova porodica Božić je ove godine dočekala tužna, a Arijana je objavila i video snimak vatre, uz tužnu muziku Enija Morikonea, njegov "Nokturno".

