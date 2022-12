Lionel Mesi je ušao u istoriju fudbala sa bezbroj oborenih rekorda, ali je jedan poseban postavio po osvajanju titule svjetskog šampiona u Kataru.

Izvor: Profimedia

Fotografija na kojoj drži Zlatnu boginju postala je fotografija sa najviše lajkova u istoriji. Do ovog trenutka čak 72,5 miliona ljudi je označilo sa "sviđa mi se" pomenutu fotografiju.

I dok najveće zasluge, naravno, idu na račun Mesija, treba pomenuti i autora fotografije. U pitanju je Šon Boteril.

"Umalo sam ostao zarobljen, ali samo sam ostao zarobljen na pravom mjestu. Mislim da ako je većina nas fotografa iskrena, uvijek treba malo sreće, a ja sam je imao u nedelju uveče", rekao je Boteril.

Zanimljivo je da Boteril ni nema Instagram nalog. Dodao je da nije vidjeo fotografiju na profilu Mesija, sve dok mu to drugi nisu rekli. A onda je rekao i da smatra da je bilo i boljih slika u istorijskom trenutku, ali da je srećan što je Mesi odabrao baš njegovu.

Mesijev naslov uz njegovu rekordnu objavu prevodi se kao: "Šampion svijeta!!!!! Sanjao sam to toliko puta, toliko sam to želio da još uvijek nisam pao, ne mogu da vjerujem. Hvala puno mojoj porodici, svima onima koji me podržavaju i svima koji su vjerovali u nas. Još jednom smo pokazali da smo Argentinci, da kada se borimo zajedno i kada smo složni, sposobni smo da ostvarimo ono što smo zacrtali".