Benzema nije u Kataru i trenira sa Real Madridom, a Dešan nije želeo da ga vrati u tim, iako je i dalje na spisku Francuske za Svetsko prvenstvo.

Izvor: Profimedia

Francuska je stigla do finala Svetskog prvenstva bez zvanično najboljeg fudbalera planete Karima Benzeme, ali je zanimljivo da ga selektor Didije Dešan nijednog trneutka nije "precrtao" sa spiska. Menjao je i dorađivao, tako da su u poslednji čas konačnih 26 zbog povreda "ispali" Kimpembe i Nkunku, pre njih još nekoliko sjajnih igrača, ali je Benzema na iznenađenje svih ostao na spisku iako uopšte nije u kampu reprezentacije.

Već neko vreme trenira sa Real Madridom, i klub mu je dao dozvolu da gleda Francusku u finalu Mundijala, međutim to se najverovatnije neće dogoditi i sada se čini da definitivno nije sve u redu između njega i selektora Didijea Dešana...

Na pitanje da li će možda moći da računa na Benzemu u finalu Svetskog prvenstva, koje je potpuno logično pošto je napadač Reala spreman, Dešan je samo odgovorio: "Sledeće pitanje"..Bio je to signal da se novinari daju u istragu odnosa Dešana i Benzeme, koji su godinama bili na istorijskom minimumu zbog skandala koji je napravio sa Valbuenom, izgladili su sve za vreme prethodnog Evropskog prvenstva, ali kao da je sada situacija opet promenjena.

Ove sumnje potvrđuje poznati španski novinar Serhio Valentin: "Nešto se događa između Didija Dešana i Karima Benzeme. To se moglo videti u javnosti, posebno nakon pobede Francuske nad Marokom u polufinalu Svetskog prvenstva. Upitan o mogućem povratku Benzeme u Katar za finale Svetskog prvenstva, Dešan je pokazao da se oseća nelagodno. Nije hteo da odgovori na to pitanje i zahtevao je samo sledeće. To govori da napadač Real Madrida nije otišao svojom voljom, već je izbačen", napisao je Valentin i time definitivno "uzburkao duhove" u reprezentaciji Francuske uoči najvažnije utakmice godine.

Izvor: Tweet/Ballon d'Or #ballondor

Ako je to istina, Francuzi su dobro sačuvali mir pošto se o tome nije pričalo čitavo Svetsko prvenstvo, ali je vrlo interesanto da će i Benzema postati prvak sveta - ako njegovi saigrači osvoje titulu u Kataru.

"Benzema je ogorčen na Didijea Dešana. Ne razume zašto ga tako tretira. Nakon prvih treninga u Kataru video je da se nije skroz oporavio od povrede i zbog toga mu je prišao i rekao 'kakva šteta što moraš da odeš'", zaključio je novinar i dodao da su ove informacije potekle od drugog igrača Francuske.

Podsetimo, od kada je Benzema prvi put izbačen iz reprezentacije Francuske, zablistao je Olivije Žiru koji je najbolji strelac u istoriji tima.