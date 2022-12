U finale Svjetskog prvenstva u fudbalu ide Francuska, koja je večeras savladala Maroko rezultatom 2:0.

Izvor: Profimedia

Fudbalerima Maroka svakako treba skinuti kapu. Oni su uspjeli da na ovogodišnjem Mundijalu naprave nekoliko senzacija. Sama činjenica da se ova afrička ekipa našla među četiri najbolje ekipe na svijetu je sama po sebi dovoljno nevjerovatna.

Nije želio Maroko da se preda još prije početka meča, već su Afrikanci odlučili da pokažu zube favorizovanim Francuzima i pokušaju da naprave novo čudo.

Ipak, već u petom minutu utakmice usledio je hladan tuš za Marokance, pošto je Francuska preko Hernandeza došla do vođstva. Trikolori su poveli iz prve šanse na meču, posle jednog odbitka, lopta je došla do Ernandeza koji je bio na drugoj stativi, a on je iz nimalo lake situacije savladao protivničkog golmana.

Oporavili su se Marokanci od početnog šoka, i nastavili dalje. Pet minuta kasnije, mogli je afrička ekipa i do izjednačenja. Onuahi je lijepo šutirao sa nekih 17 metara, ali je Loris maestralnom paradom sačuvao svoj gol.

U 17. minutu malo je falilo da Trikolori dupliraju prednost. Konate je sjajno uposlio Žirua, napadač Trikolora bio je ispred svog čuvara, snažno je opalio po lopti, koja se od stative odbila u gol-aut.

Selektor Maroka je u 21. minutu bio primoran da napravi izmjenu, pošto se Sais požalio na povredu. Umjesto njega, u teren je ušao Amalah. Igralo se otvoreno i sa jedne i sa druge strane, šanse su se stvarale ali novog gola do kraja prvog dijela igre nije bilo.

U drugom poluvremenu Marokanci su morali da krenu ofanzivnije, da igraju na sve ili ništa. Na njihovu žalost, iako su stvorili mnogo prilika, ni jedna lopta nije završila u mreži Francuske.

Tačku na ovu utakmicu postavio je Kolo Muani, kada se posle jednog odbitka našao na pravom mjestu u pravo vrijeme, pa uopšte nije imao težak zadatak. Kao i kod prvog gola, odbrana Maroka je loše odreagovala.

Francuska će u finalu Mundijala igrati protiv Argentine, a taj meč je na programu u nedelju od 16 sati.