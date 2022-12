Luka Modrić otvoreno kritikovao italijanskog sudiju Danielea Orsata.

Hrvatska je izgubila od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, a kapiten "Vatrenih" Luka Modrić izašao je sa terena razočaran zbog poraza 0:3 i veoma ljut na sudiju Danijelea Orsata. U razgovoru sa novinarima na španskom jeziku, Modrić se nije ustezao da oštro kritikuje Italijana.

"Bili smo dobri do penala i imali kontrolu, a onda nam sudija nije dosudio korner i potom je svirao penal, koji prema mom mišljenju nije postojao. Ne volim da pričam o sudijama,ali danas je nemoguće ne pričati o ovom sudiji, jer je jedan od najgorih koje znam. Mnogo puta mi je sudio i nikad ga nisam zapamtio po dobru".

Pred Hrvatskom je priprema za subotu i meč protiv Maroka ili Francuske u borbi za bronzanu medalju na Mundijalu. S obzirom na to da je prije četiri godine osvojio srebro, Luki će sigurno biti potrebno vrijeme da se opet motiviše, ali naći će način, kao i ostatak tima. "Odigrali smo sjajno Svjetsko prvenstvo i u igri smo za bronzu i za to moramo da se pripremimo, jer je i to dobar uspjeh", rekao je Modrić, a prenose hrvatski mediji.