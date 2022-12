Zlatko Dalić ljut je na sudije posle poraza od Argentine.

Izvor: Profimedia

Hrvatska je izgubila od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva (3:0) i igraće meč za treće mjesto u subotu. Posle utakmice selektor Zlatko Dalić bio je ljut na sudije. Nije krio bijes zbog odluke arbitra Danijelea Orsata da pokaže na penal u 34. minutu posle sudara golmana Dominika Livakovića i Hulijana Alvareza.

Prema njegovom mišljenju tu nije bilo elemenata za najstrožu kaznu i nije trebalo da bude penala. "Igrali smo dobro pola sata, nismo bili konkretni. Primili smo posle toga sumnjiv gol. Nije nam svirao korner, nastavila se akcija. Šta je Livaković trebalo da uradi, da mu se skloni s puta? Onda kontra, drugi gol i sve je tad bilo riješeno", rekao je Dalić.

Ponovo se vratio na tu situaciju kod jedanaesterca. "Taj gol odveo je meč u jednu stranu. Nismo bili opasni i konkretni, ali je utakmica išla kako mi hoćemo. Onda nema kornera za nas, kontra, igrač udara Livakovića. Jesu to neka nova pravila? Da li je trebalo da se skloni? Ako su to nova pravila, neka nam jave."

Upitan je za kraj i da li je ovo kraj jedne generacije "vatrenih" i da li će on ostati na klupi. "Možda jeste kraj na Mundijalima, njih nekoliko je u takvim godinama da je teško očekivati da će igrati 2026. godine. Ovo je zlatna generacija i polako će završiti karijeru na Evropskom prvenstvu 2024. godine, imamo i finale Lige nacija, bilo bi sjajno da tačku stavimo osvajanjem bronze. Što se mene tiče nastaviću da radim, imam ugovor do Evropskog prvenstva 2024. godine, imamo kvalifikacije za EP, a to je moj cilj, da odvedem Hrvatsku na to takmičenje", zaključio je Dalić. Pogledajte situaciju zbog koje je ljut: