Nejmar je objavio dugačku poruku selektoru sa kojim je u reprezenaciji sarađivao šest godina.

Izvor: MN Press

Selektor Brazila Tite (61) napustio je reprezentaciju posle razočaravajućeg rezultata za tako veliku fudbalsku naciju. Odmah nakon eliminacije sa Svjetskog prvenstva u četvrtfinalu protiv Hrvatske, iskusni trener se povukao, a lider ekipe Nejmar sačekao je da prođe malo vremena, pa se oglasio. Nekoliko dana nakon rastanka, on je objavio otvoreno pismo dojučerašnjem selektoru.

"Prije nego što smo se lično upoznali, igrali smo jedan protiv drugog mnogo puta i mogu da ti priznam nešto? Baš si me nervirao! Uvijek si stavljao cijeli tim da me čuva, radio si sve što možeš da me 'prebiješ' i čak si pričao loše o meni. Ali sudbina je smiješna, zar ne? Postavila te je za trenera ekipe u kojoj je meni dodijelila da nosim broj '10'", počeo je Nejmar i nastavio u emotivnom tonu.

"Znao sam da si kao trener dobar, ali kao čovjek si MNOGO BOLJI! Upoznao si me i znaš ko sam ja i to je ono što mi je bitno. Ovdje pišem da bih ti otvoreno zahvalio za sve, za sve lekcije koje si nam dao... A bilo ih je mnogo. Uvijek ćeš biti jedan od najboljih trenera koje sam ikad imao i koje ću ikad imati. Uvijek ću te podržavati. Imali smo divne zajedničke momente, ali smo imali i momente koji su boleli i ovaj poslednji zajednički momenat boljeće nas dugo"

"Zaslužio si da budeš krunisan peharom ovog takmičenja, svi smo to zaslužili, zbog svega što smo uradili i zbog svega čega smo se odrekli da bismo ostvarili naš najveći san. Ali Bog nije htio da bude tako, a Bog nam daje sve! Hvala ti profesore Tite, hvala ti za sve lekcije... i ako postoji tvoja fraza koju nikad neću zaboraviti, to je 'MENTALNA SNAGA' i svi moramo da je imamo. I to da imamo mnogo mentalne snage u ovom trenutku! Šaljem ti veliki zagrljaj i HVALA ti!".

Tite je bio vezista nekoliko brazilskih klubova od kraja sedamdesetih do kraja osamdesetih godina, a mnogo dužu i uspješniju karijeru napravio je kao trener. Na klupu je seo 1990, vodio je desetak godina kasnije i Gremio, Korintijans (čak tri puta), Atletiko Mineiro, Palmeiras, a od 2016. do 2022. bio je selektor Brazila. Vodio je "Selesao" na dva Svjetska prvenstva i na oba turnira njegov je tim ispadao u četvrtfinalu. U Kataru je Titeov tim sa Mundijala ispratila Hrvatska, a prije četiri godine je to uradila Belgija.

Titeov najznačajniji usjeh sa Brazilom ostaće osvajanje titule prvaka Južne Amerike na domaćem terenu, 2019. godine.