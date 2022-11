Težak udarac dobio je brazilski as, koji ima primetan otok na nozi i nekoliko dana nakon meča protiv Srbije.

Izvor: Profimedia

Najbolji brazilski fudbaler Nejmar povredio se tokom prvog meča njegove selekcije na Svetskom prvenstvu u Kataru. Lider tima kojem mnogi predviđaju titulu dobio je jak udarac u skočni zglob na meču protiv Srbije, zbog čega ga je selektor Tite izveo iz igre u 80. minutu meča. Odmah nakon susreta na internetu su se pojavile fotografije Nejmarovog zgloba, a dan kasnije isplivao je i snimak na kojem se vidi da je u očaju dok mu lekari reprezentaciju stavljaju led na nogu čije je fotografije ponovo podelio sa pratiocima.

Mnogi navijači Brazila zabrinuli su se zbog stanja u kojem se on nalazi, a nije poznato da li je ovim fotografijama želeo da im poruči da njegovo učešće na Mundijalu nije završeno. Kako su pre nekoliko dana preneli mediji u Brazilu, pauza će biti najmanje dva meča - što znači da je grupna faza završena za brazilskog asa. Pogledajte njegov zglob:

Čini se da reprezentacija može i bez njega na mečevima protiv Švajcarske i Kameruna, ali bi već za nokaut fazu bio neophodan saigračima. Videćemo da li će biti spreman za te mečeve, jer otok na njegovom zglobu trenutno uopšte ne izgleda dobro. U međuvremenu, on se fanovima obratio i dirljivom porukom. "Ovo danas je postalo jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. I ponovo na Svetskom prvenstvu. Da, povređen sam, to je dosadno, boleće me, ali sam siguran da ću imati šansu da se vratim, jer ću dati sve što mogu da pomognem svojoj zemlji, svojim saigračima i sebi. Toliko sam dugo čekao da me neprijatelj ovako obori? NIKAD! Ja sam SIN BOGA NEMOGUĆEG i moja VERA je beskrajna", zaključio je Nejmar. Pogledajte njegovu poslednju objavu na Instagramu, na kojoj mu se vidi skočni zglob:

Izvor: Instagram/neymarjr/printscreen