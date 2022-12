Sjajni fudbaler Mančester Sitija Bernardo Silva sjetio se detalja koji je mogao da promijeni tok čitavog meča.

Izvor: TV Arena sport

Portugal je deklasirao Švajcarsku rezultatom 6:1 i tako izborio plasman među osam najboljih selekcija na svijetu, u četvrtfinalu ih čeka najveća senzacija ovog Mundijala - Maroko. Međutim, ishod tog meča mogao je biti drugačiji, da se Bernardo Silva nije snašao" u poslednji čas i reagovao kako jeste! Razlog svega toga je pravilo za koje vjerovatno niste znali.

Spektakularni Gonsalo Ramos postigao je het-trik i time zasijenio i Kristijana Ronalda. Međutim, nakon njegovog prvog gola u 17. minutu, svi saigrači, kao i rezervni igrači pritrčali su u zagrljaj mladog napadača Benfike. Krenuo je ka njima i kreativni vezista Mančester Sitija Bernardo Silva, ali se vrlo brzo vratio i sa distance posmatrao radovanje njegovih saigrača. Navijače je mučilo pitanje, šta se tačno zbiva!?

Prema jednom od najmanje poznatih fudbalskih pravila, protivnik je mogao da krene sa centra, da su svi fudbaleri protivničke ekipe bili van granica terena. U tom momentu su svi igrači portugalskog tima bili van granica igrališta, a Bernardo se sjetio tog pravila u poslednji čas i brzo se vratio na teren i gledao saigrače. Na taj način je spriječio Švajcarce da brzo izvedu loptu sa centra.

Vjerovatno bi to značilo lak posao za Švajcarce, jer protivnik ne bi bio prisutan, pa bi postizanje pogotka na prazan gol bila rutinska stvar. Poznat je Bernardo kao jedan od najkreativnijih i najiteligentnijih fudbalera na svijetu, sada je sve to potvrdio u trenutku slavlja. Kada se sve završilo on je proslavljao sa saigračima, dok je Ronaldo pobjegao sa terena. Pogledajte detalje sa meča:

Pogledajte i taj detalj na snimku: