Fudbaler Real Madrida Luka Jović ima stariju sestru Miljanu, za koju je jako vezan.

Odnos fudbalera Luke Jovića sa suprugom Sofijom od prvog dana je pod budnim okom javnosti, a malo ko zna da je Jovićeva starija sestra Milijana prava lepotica. Miljana živi u Beogradu i uprkos činjenici da ne voli da se eksponira u javnosti, prilično je aktivna na društvenim mrežama.

Luka Jović je nekoliko puta do sada rekao da je pored Sofije ona njegova najveća podrška i ponosna je na svaki njegov uspeh, ali i da je on bio najsrećniji kada je Milijana pobedila tešku bolest. Ova zanosna brineta trenutno živi u Beogradu, ali kada god joj to vreme i obaveze dozvole otputuje kod brata i njegove mečeve neretko isprati sa tribina.

Bila je u Kataru sa svojom jačom polovinom, ali njeni pratioci, osim laskavih komentara na račun figure u bikiniju, ostavljaju i one koji se tiču njenih bratanaca - Milijana neretko objavljuje slike sinova svog brata, a pratioci joj čestitaju na odnosima koje čuva i sa Lukinim sinom iz prvog braka i pišu "niko nema ovako zgodnu tetku":

Luka je pre nekoliko godina otkrio da se njegova starija sestra borila sa leukemijom, koju je pobedila, a to je bio najteži trenutak u životima cele porodice Jović. "Ne govorim mnogo o ovome, ali kada sam imao 9 ili 10 godina, starija sesta je bila ozbiljno bolesna, to je bio momenat koji je obeležio naše živote. Doktori su otkrili da ima leukemiju, bila je jako dugo u bolnici. Mama je prestala da se bavi vođenjem marketa kako bi brinula o njoj. Tokom cele godine, porodica je bila razdvojena, živeo sam sa tatom i dedom, išao u Zvezdu, dok je mama bila uz sestru", ispričao je Luka jednom prilikom i dodao:

"Bilo je to teško vreme, ali ono čega se najviše sećam je osećaj odlaska kući u Batar posle utakmica sa Zvezdom. Jednog dana, dok me je tata vozio kući sa treninga, stao je i pokupio ujaka i rođaka. Nisam znao šta se dešava, ali onda sam shvatio da imamo veliko slavlje. Otišli smo kući i sestra je imala papirnu kapu koja je ličila na rođendansku. Rekli su joj da je izlečena i taj nestvaran osećaj se teško može opisati, kad znaš da je sve u redu, jer smo svi bili prestravljeni jako dugo", otvorio je dušu tada Luka.