Arbitri koji dijele pravdu na Svjetskom prvenstvu u Kataru dobili su nove instrukcije, otkriva sudijski analitičar Igor Radojčić, a poznato je i na šta se one odnose.

Izvor: FRANK AUGSTEIN/AP

Nakon samo dva dana Svjetskog prvenstva u Kataru navijači su primijetili neobičnu stvar. Sudijske nadoknade na ovom turniru duže su neko ikada, pa smo tako već vidjeli gol koji je postignut nakon što je prošao stoti minut meča! O čemu se zapravo radi, pitaju se fudbalski fanatici. I dok jedni kukaju jer su sada utakmice duže od dva sata, drugi su srećni jer za novac koji su izdvojili sada stvarno gledaju više fudbala!

Primjera radi, brazilski sudija Rafael Klaus produžio je prvi dio meča između Engleske i Irana za čak 14 minuta, ali je postojalo opravdanje. Teška povreda golmana azijske selekcije primorala je glavnog arbitra da nadoknadi veliki dio meča koji je ubrzo izgubio rezultatsku neizvjesnost. Ipak, tim koji je sudio ovu utakmicu produžio je i drugi dio susreta za 10 minuta! U tom trenutku bilo je 6:1 za Engleze i mnogi su pomislili da nema potrebe da se igra ni sekund preko 90. minuta. Ali...

Klaus nije ništa pogriješio, a vi se pripremite da u narednim nedeljama gledate fudbalske mečeve koji traju i duže od dva sata! Razlog za to su nove instrukcije o nadoknadi izgubljenog vremena koje je FIFA podijelila arbitrima, a o čemu je u televizijskoj emisiji nakon drugog dana Svjetskog prvenstva govorio nekadašnji sudija Igor Radojčić. Kako se vama čini ova preporuka FIFA?

Anketa Da li vam se sviđa duža nadoknada? Da, publika hoće da gleda fudbal 75% (3)

Postojalo je i bolje rešenje 25% (1)

Ne, utakmica traje 90 minuta 0% (0)

Nisam primetio nikakvu razliku 0% (0) Povratak na glasanje Da li vam se sviđa duža nadoknada? Da, publika hoće da gleda fudbal

Postojalo je i bolje rešenje

Ne, utakmica traje 90 minuta

Nisam primetio nikakvu razliku Glasaj Rezultati

"Ne iznenađuje me tolika nadoknada, rekao sam već to tokom prethodnih emisija. Tvrdio sam da će minimum koji ćemo gledati biti 5-6 minuta, a mislim da nismo vidjeli kraće do sada. Instrukcija je data četvrtim sudijama, obračunava se svaka izmjena, ulazak ljekara, VAR provjera i gubljenje vremena. Tek će toga da bude jer nismo imali mnogo dugih VAR provjera. Kada se to desi, biće normalno 10-12 minuta produžetka. Suština je da se efektivno trajanje igre produži", ispričao je Igor Radojčić.

Ovakva praksa bi mogla da se primijeni i u ostalim takmičenjima, ali nekadašnji sudija smatra da se za sada to neće dogoditi. Po njegovim riječima, priliku da odrede pravila imaće organi koji organizuju takmičenje. "Zavisiće od onoga ko vodi takmičenje, a ovde je sudijska komisija FIFA dala takav predlog. Ne vjerujem da će u UEFA takmičenjima ili u domaćim prvenstvima zaživjeti ovakav princip", pojasnio je sudijski analitičar u studiju televizije Arena sport.

⏱️ Stručni konsultant Arene Sport, Igor Radojčić o sudijskim nadoknadama na Svetskom prvenstvu!pic.twitter.com/JnUc7s5sNv — Arena Sport TV (@arenasport_tv)November 21, 2022

Podsjećamo, treći dan Mundijala je prvi na kojem će se igrati četiri meča. Termini su 11:00, 14:00, 17:00, i 20:00 časova po našem vremenu, što pokazuje da je ostavljeno sasvim dovoljno vremena da se utakmica završi prije nego što počne sledeća. A čini se da će navijači koji su kupili kartu stvarno imati prilike da gledaju više od 60 minuta fudbala, koliko je inače praksa poslednjih godina.