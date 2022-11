Guti tvrdi da je Benzema propuštanjem utakmica izdao svoj klub.

Karim Benzema je izdao Real Madrid posle osvajanja "Zlatne lopte". To su reči nekadašnjeg kapitena španskog kluba i proslavljenog bivšeg fudbalera Hose Marije Gutija. On je kritikovao francuskog napadača zbog toga što je propustio mečeve za klub kako ne bi ugrozio povred ui kako bi igrao za Francusku na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kataru (od 20. novembra do 18. decembra).