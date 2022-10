Liverpul je ponovo razočarao, a dan je počeo katastrofalno već u ranim satima. Menadžer "Redsa" otkrio je detalje

Liverpul je izgubio od Notingem Foresta i tako je doživio najteži poraz u sezoni, kojim je dodatno udaljen od bilo kakve nade da se bori za titulu. Posle meča, menadžer "Redsa" Jirgen Klop govorio je o propuštenim šansama, kao i o zdravstvenim problemima svojih igrača, povređenog napadača Darvina Nunjeza, ali i veziste Tijaga Alkantare, koji je u subotu ujutro završio u bolnici.

"Tijago je prošle večeri zadobio tešku infekciju uha i nije bilo šanse da danas uradi bilo šta, morali smo da ga odvezemo kući. Ta odluka je donjeta oko 5.15 ujutru. Probudio se u toku noći i imao je problem. Ja sam ustao sat kasnije, ali odluka je donjeta onda kada se on probudio. Doktor je otišao kod njega i otišli su u bolnicu", rekao je Njemac.

Golman Notingem Foresta pokazivao je srednji prst navijačima Liverpula, a u Liverpulu su šokirani napustili stadion poslednjeplasiranog tima na tabeli. Uprkos svim problemima, ovaj meč su morali da završe sa tri osvojena boda, umjesto kojih su ponovo razočarali.

"BRANILI SU SE SVIM ŠTO SU IMALI"

"Notingemn Forest se branio sa svime što je imao. Morali smo da budemo bolji. Nikad do sada nismo igrali u ovoj formaciji, a najteža stvar u fudbalu je da igrate protiv ekipe koja se tako 'duboko' brani. Falilo nam je prodora i vizije u sredini terena", rekao je Klop, aludirajući na odsustvo važnog dvojca.

"Koga možemo da krivimo za to što smo propuštali prilike? Nema mnogo krivaca koje možemo da nađemo, već smo to isključivo mi. Ovo je veliki udarac na nas, jer smo došli ovde po tri boda. U normalnim okolnostima bismo pobjedili u ovoj utakmici, ali nismo. Tako je - kako je i ne možemo da promjenimo to, već moramo da nastavimo da se borimo. Trebalo je da koristimo prilike", rekao je Klop.

Liverpul sada zaostaje 11 bodova za Arsenalom, koji je prvi, a uz to ima i odigranu utakmicu više.